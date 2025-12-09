خبرگزاری کار ایران
قرعه‌کشی یک شانزدهم نهایی کوپا‌دل‌ری: رقبای آسان برای رئال و بارسا

قرعه‌کشی یک شانزدهم نهایی کوپا‌دل‌ری: رقبای آسان برای رئال و بارسا
مرحله یک شانزدهم نهایی کوپا دل ری با برگزاری مسابقات بین ۲۶ تا ۲۸ آذرماه پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال اسپانیا امروز در لاس روزاس قرعه‌کشی مرحله یک شانزدهم نهایی کوپا دل ری را برگزار کرد. این مسابقات به صورت تک‌دور برگزار خواهد شد و از روز سه‌شنبه، ۲۶ آذرماه تا پنج‌شنبه، ۲۸ آذرماه برگزار می‌شود.

تیم اتلتیکو بالئارس، که پایین‌ترین رتبه را در این قرعه‌کشی دارد، در ورزشگاه استادی بالئار از اتلتیکو مادرید پذیرایی خواهد کرد. همچنین، اوئرانسه سی‌اف که به عنوان نماینده کوپا فدراسیون در این مرحله حضور دارد، در ورزشگاه او کوتو با اتلتیک بیلبائو مواجه خواهد شد. 

دو باشگاه دیگر از لیگ برتر RFEF نیز با تیم‌هایی روبه‌رو خواهند شد که در سوپرجام اسپانیا در عربستان سعودی در ماه ژانویه به میدان خواهند رفت: تالوِرا مقابل رئال مادرید و گوادالاخارا مقابل بارسلونا.

در این مرحله، یک دیدار بین دو تیم لالیگایی نیز برگزار خواهد شد که شامل بازی آلاوس و سویا است. همچنین، بازی رایو وایه‌کانو و گرانادا به دلیل حضور رایو در آخرین بازی مرحله گروهی لیگ کنفرانس، به تاریخ ۱۶ ژانویه موکول شده است.

قرعه‌کشی مرحله ۳۲ تیم نهایی:

- اوئرانسه سی‌اف - اتلتیک بیلبائو

- اتلتیکو بالئارس - آتلتیکو مادرید

- تالوِرا - رئال مادرید

- گوادالاخارا - بارسلونا

- رئال موریسیا - رئال بتیس

- الدنس - رئال سوسیه‌داد

- بورگوس - ختافه

- کالتورال - لوانته

- ایبار - الچه

- دپورتیو - مایورکا

- ریسینگ - ویارئال

- اسپورتینگ - والنسیا

- هوئسکا - اوساسونا

- گرانادا - رایو وایکانو

- آلباسته - سلتا

- آلاوس - سویا

فدراسیون فوتبال اسپانیا انتظار دارد که در طول روز برنامه‌های این مسابقات را به‌طور رسمی اعلام کند، چرا که هفته آینده مشخص خواهد شد که کدام تیم‌ها به مرحله یک هشتم نهایی این رقابت‌ها که در تاریخ‌های ۲۳، ۲۴ و ۲۵ دی‌ماه برگزار می‌شود، راه خواهند یافت.

