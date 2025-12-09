خبرگزاری کار ایران
ترکیب پرسپولیس برابر پیکان با تغییرات گسترده

ترکیب پرسپولیس برابر پیکان با تغییرات گسترده
پرسپولیس در شرایطی امروز میهمان پیکان است که سرخپوشان پس از تساوی در شهرآورد با چند غایب کلیدی و اصلاحات مهم در ساختار دفاعی وارد میدان می‌شوند و اوسمار ویه‌را امیدوار است با کسب سه امتیاز موقتاً جایگاه تیمش را در صدر جدول تثبیت کند.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز در ورزشگاه پاس قوامین و در غیاب تماشاگران به مصاف پیکان می‌رود. شاگردان اوسمار پس از توقف در دربی، برای جبران امتیاز از دست‌رفته و رسیدن به صدر جدول، به دنبال پیروزی در این دیدار هستند. شرایط این تیم بعد از شهرآورد با تغییراتی همراه بوده و سرمربی برزیلی سرخپوشان ناچار شده در چند پست اصلی دست به جابه‌جایی بزند.

در حوزه بازیکنان غایب، سروش رفیعی به دلیل محرومیت در این مسابقه حضور ندارد و مارکو باکیچ همچنان دوران نقاهت پس از مصدومیت را پشت سر می‌گذارد. امید عالیشاه نیز با آسیب‌دیدگی خفیف از فهرست امروز کنار گذاشته شده و محمد عمری به دلیل سرماخوردگی فصلی از همراهی تیم بازمانده است. این شرایط موجب شد اوسمار در چینش ترکیب اصلی تغییراتی انجام دهد.

در خط دروازه، پیام نیازمند که در شهرآورد عملکرد چشمگیری داشت، امروز نیز سنگربان پرسپولیس خواهد بود. او با شش کلین‌شیت در این فصل، فرصت ثبت هفتمین کلین‌شیت خود را برابر تیم سابقش خواهد داشت و انتظار می‌رود نقش مهمی در انسجام دفاعی سرخپوشان ایفا کند.

اوسمار در حوزه دفاعی یک تصمیم مهم اتخاذ کرده است. براساس بررسی عملکرد هفته‌های اخیر، زوج حسین کنعانی و حسین ابرقویی بار دیگر در قلب خط دفاع قرار می‌گیرند و پورعلی‌گنجی پس از چند نمایش پرنوسان در ترکیب اصلی حضور نخواهد داشت. این تغییر با هدف کاهش اشتباهات فردی و افزایش هماهنگی در خط عقب انجام شده است. در دو سمت خط دفاعی نیز یعقوب براجعه در سمت راست جایگزین سرژ اوریه شده که هنوز به شرایط مطلوب نرسیده و میلاد محمدی همچون بازی‌های گذشته در سمت چپ به میدان می‌رود.

در میانه میدان غیبت سروش رفیعی و مارکو باکیچ باعث شده زوج میلاد سرلک و محمد خدابنده‌لو مرکز زمین را در اختیار بگیرند. خدابنده‌لو پس از چند هفته دوری از ترکیب اصلی، امروز دوباره فرصت بازی پیدا می‌کند و سرلک نیز با توجه به عملکرد قابل قبولش در هفته‌های اخیر در ترکیب باقی مانده است.

در بخش تهاجمی، ترکیب سرخپوشان با بازگشت فرشاد احمدزاده به پست وینگر راست تغییر کرده است. احمدزاده که در فصل جاری گاه در پست‌های غیراختصاصی به کار گرفته شده بود، امروز در نقش اصلی خود مقابل پیکان قرار می‌گیرد و تلاش می‌کند با اوستون اورونوف که در سمت چپ فعالیت خواهد کرد، زوج تهاجمی موثری شکل دهد.

تیوی بیفوما نیز به دلیل غیبت محمد عمری در نقش مهاجم سایه بازی خواهد کرد. او پس از دو مسابقه غیبت از ترکیب اصلی دوباره در جمع یازده نفر ابتدایی قرار گرفته است. در نوک خط حمله، علی علیپور همچنان انتخاب نخست اوسمار است. مهاجم باتجربه سرخپوشان با وجود آنکه در چهار دیدار اخیر موفق به گل‌زنی نشده، با پنج گل زده همچنان تأثیرگذارترین بازیکن پرسپولیس در فاز هجومی محسوب می‌شود و امیدوار است روند ناکامی خود را پایان دهد.

ترکیب پرسپولیس برابر پیکان:
پیام نیازمند، حسین کنعانی، حسین ابرقویی، میلاد محمدی، یعقوب براجعه، میلاد سرلک، محمد خدابنده‌لو، اوستون اورونوف، فرشاد احمدزاده، تیوی بیفوما و علی علیپور.

