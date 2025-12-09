رونمایی از ترکیب دو تیم شمس آذر و گل گهر
ترکیب دو تیم شمس آذر و گل گهر مشخص شد.
به گزارش ایلنا، از ساعت 16:15 دو تیم شمس آذر و گل گهر در هفته سیزدهم لیگ برتر در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین به مصاف هم می روند.
ترکیب شمسآذر برابر گلگهر
علیرضا جعفرپور، محمد نژادمهدی، صائب محبی، هومن ربیعزاده، امیر نسایی، حامد بحیرایی، سهیل فداکار، فرزین معاملهگری، داریوش شجاعیان، محمدمیلاد سورگی و محمدجواد آزاده
ترکیب گلگهر برابر شمسآذر
فرزین گروسیان، مسیح زاهدی، آرمان اکوان، سیاوش یزدانی، مجید عیدری، امیر جعفری، پوریا لطیفی فر، علیرضا علیزاده، اریک باگناما، مهدی تیکدری و پوریا شهرآبادی