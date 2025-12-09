خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاسخ ژابی آلونسو به شایعات اخراج از رئال مادرید

پاسخ ژابی آلونسو به شایعات اخراج از رئال مادرید
کد خبر : 1725227
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی رئال مادرید پیش از دیدار حساس مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا مقابل منچسترسیتی، با آرامش از شرایط فعلی تیم سخن گفت و تأکید کرد که هدایت این باشگاه به معنای پذیرش فشارهای این‌چنینی است.

به گزارش ایلنا، ژابی آلونسو در نشست خبری پیش از مسابقه چهارشنبه شب در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو، با اشاره به بحران اخیر رئال مادرید اظهار داشت: «وقتی مربی رئال مادرید هستید، باید برای چنین موقعیت‌هایی آماده باشید.»

او درباره دیدار مقابل منچسترسیتی افزود: «بازی بزرگی است. فرصتی عالی برای کسب امتیاز بیشتر در لیگ قهرمانان. جو برنابئو شب چهارشنبه قطعاً حال‌وهوای خاصی خواهد داشت و بازیکنان می‌دانند چه مسابقه‌ای در انتظارشان است. امیدوارم عملکرد خوبی داشته باشیم.»

آلونسو با بیان اینکه تیم از نظر روحی برای هر چالشی آماده است، ادامه داد: «تیم متحد است و همه باور داریم فردا می‌توانیم برنده شویم. برای این کار باید ریتم بالا و شدت مناسب داشته باشیم.»

سرمربی رئال مادرید درباره شکست اخیر مقابل سلتاویگو گفت: «از دیروز نتیجه‌گیری‌های لازم را انجام داده‌ایم و حالا فقط به سیتی فکر می‌کنیم. در لیگ قهرمانان و در برنابئو بازی می‌کنیم؛ جو کاملاً متفاوت خواهد بود و انرژی خاصی ایجاد می‌شود. ذهن ما فقط روی همین است.»

وی در پاسخ به این پرسش که آیا احساس تنهایی می‌کند یا نه، تأکید کرد: «اینجا یک تیم هستیم و همه با هم هستیم. مربیگری رئال مادرید یعنی با آرامش و مسئولیت‌پذیری از این لحظات لذت ببرید. من برای همه چیزهایی که در پیش است هیجان‌زده‌ام و این از فردا شروع می‌شود.»

آلونسو درباره حمایت هواداران نیز گفت: «آنها هم مثل ما در حال آماده شدن هستند. امیدوارم فردا بازی خوبی انجام دهیم و حس دیروز را از تن‌مان به در کنیم.»

سرمربی رئال مادرید در خصوص شایعات اخیر و همچنین موضوع محمد صلاح در لیورپول نیز تنها به گفتن «تمرکز من روی زمین و بازی با سیتی است» بسنده کرد و از ورود به جزئیات خودداری کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری