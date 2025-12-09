پاسخ ژابی آلونسو به شایعات اخراج از رئال مادرید
سرمربی رئال مادرید پیش از دیدار حساس مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا مقابل منچسترسیتی، با آرامش از شرایط فعلی تیم سخن گفت و تأکید کرد که هدایت این باشگاه به معنای پذیرش فشارهای اینچنینی است.
به گزارش ایلنا، ژابی آلونسو در نشست خبری پیش از مسابقه چهارشنبه شب در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو، با اشاره به بحران اخیر رئال مادرید اظهار داشت: «وقتی مربی رئال مادرید هستید، باید برای چنین موقعیتهایی آماده باشید.»
او درباره دیدار مقابل منچسترسیتی افزود: «بازی بزرگی است. فرصتی عالی برای کسب امتیاز بیشتر در لیگ قهرمانان. جو برنابئو شب چهارشنبه قطعاً حالوهوای خاصی خواهد داشت و بازیکنان میدانند چه مسابقهای در انتظارشان است. امیدوارم عملکرد خوبی داشته باشیم.»
آلونسو با بیان اینکه تیم از نظر روحی برای هر چالشی آماده است، ادامه داد: «تیم متحد است و همه باور داریم فردا میتوانیم برنده شویم. برای این کار باید ریتم بالا و شدت مناسب داشته باشیم.»
سرمربی رئال مادرید درباره شکست اخیر مقابل سلتاویگو گفت: «از دیروز نتیجهگیریهای لازم را انجام دادهایم و حالا فقط به سیتی فکر میکنیم. در لیگ قهرمانان و در برنابئو بازی میکنیم؛ جو کاملاً متفاوت خواهد بود و انرژی خاصی ایجاد میشود. ذهن ما فقط روی همین است.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا احساس تنهایی میکند یا نه، تأکید کرد: «اینجا یک تیم هستیم و همه با هم هستیم. مربیگری رئال مادرید یعنی با آرامش و مسئولیتپذیری از این لحظات لذت ببرید. من برای همه چیزهایی که در پیش است هیجانزدهام و این از فردا شروع میشود.»
آلونسو درباره حمایت هواداران نیز گفت: «آنها هم مثل ما در حال آماده شدن هستند. امیدوارم فردا بازی خوبی انجام دهیم و حس دیروز را از تنمان به در کنیم.»
سرمربی رئال مادرید در خصوص شایعات اخیر و همچنین موضوع محمد صلاح در لیورپول نیز تنها به گفتن «تمرکز من روی زمین و بازی با سیتی است» بسنده کرد و از ورود به جزئیات خودداری کرد.