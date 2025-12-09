واکنش صلاح به خط خوردن از لیست بازی مقابل اینتر
محمد صلاح تصویری از خودش که در کمپ لیورپول به تنهایی در حال تمرین است، در شبکه های اجتماعی منتشر کرده است.
به گزارش ایلنا، محمد صلاح پس از قرار نگرفتن در لیست لیورپول، تصویری از خود در مجموعه تمرینی این باشگاه منتشر کرد تا نشان دهد همچنان طبق برنامه شخصیاش تمرین میکند.
همزمان با شدت گرفتن اختلافات میان صلاح و آرنه اشلوت ـاختلافی که باعث خط خوردن نام او از فهرست لیورپول برای دیدار حساس این هفته شده- این ستاره مصری با انتشار عکسی از سالن بدنسازی کمپ کرکبی واکنش خود را نشان داد.
پس از تساوی ۳-۳ مقابل لیدز در هفته پانزدهم لیگ برتر، صلاح در رختکن صحبتهایی تند و احساسی مطرح کرد و مدیریت باشگاه و سرمربی را متهم به بیاحترامی دانست. او که آن بازی را از روی نیمکت دنبال میکرد، در نهایت برای دیدار لیگ قهرمانان برابر اینتر نیز از ترکیب لیورپول کنار گذاشته شد؛ اقدامی که بسیاری آن را پاسخ باشگاه به اظهارات اخیرش میدانند.
صلاح که از تابستان ۲۰۱۷ پیراهن لیورپول را بر تن کرده، در این سالها با قرمزها قهرمانیهای مهمی چون لیگ برتر، لیگ قهرمانان و جام باشگاههای جهان را تجربه کرده است. با این حال، اکنون بیش از هر زمان دیگری احتمال جدایی او در نقلوانتقالات زمستانی مطرح میشود.