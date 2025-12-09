خبرگزاری کار ایران
هفته سیزدهم لیگ برتر

اعلام ترکیب دو تیم ذوب آهن و تراکتور

ترکیب دو تیم ذوب آهن و تراکتور مشخص شد.

به گزارش ایلنا، از ساعت 16:15 دو تیم ذوب آهن و تراکتور در هفته سیدهم لیگ برتر در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان به مصاف هم می روند.

ترکیب ذوب‌آهن برابر تراکتور

پارسا جعفری، نادر محمدی، آرش قادری، عرفان قهرمانی، ابوالفضل حسینی فرد، پدرام قاضی‌پور، شاهین طاهرخانی، جلال الدین علی‌محمدی، پویا مختاری، امید لطیفی و محمدجواد محمدی

ترکیب تراکتور برابر ذوب‌آهن 

علیرضا بیرانوند، مهدی شیری، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، تیبور هالیلوویچ، مهدی ترابی، محمد نادری، دوماگوی دروژدک، رجی لوشکیا و امیرحسین حسین‌زاده

