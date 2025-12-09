ساپینتو: منتظر شنیدن خبرهای خوب در استقلال هستیم!

به گزارش ایلنا، استقلال فردا در شرایطی به مصاف ملوان می‌رود که شاگردان ریکاردو ساپینتو پس از کسب تساوی بدون گل برابر پرسپولیس، حالا در اندیشه کسب پیروزی در این مسابقه خانگی هستند. آبی‌پوشان برای بازگشت به صدر جدول رده‌بندی، در اندیشه کسب این سه امتیاز مهم هستند که یادآورد فینال جام حذفی در فصل قبل است.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال در نشست خبری پیش از بازی گفت: فردا یک بازی دشوار دیگری را مقابل تیم ملوان پیش رو داریم. ملوان فصل خوبی را پشت سر می‌گذارد و از سپاهان کمتر گل خورده است. آنها خوب کار می‌کنند و زیاد گل نخورده و زیاد هم گل نزده‌اند. ملوان را به‌صورت انفرادی و گروهی آنالیز کرده‌ایم و آنها هافبک‌های خوب و باکیفیتی در اختیار دارد. آنها بعضی مواقع 433 بازی می‌کنند و در بعضی مواقع هم 4231 و من فکر می‌کنم فردا با سیستم 352 بازی کنند. این یک بازی دیگری است که تلاش می‌کنیم به پیروزی برسیم و سه امتیاز را کسب کنیم.

سرمربی استقلال درباره تقویت تیم در نقل و انتقالات زمستانی نیز گفت: قطعاً ما منتظر پنجره نقل‌و‌انتقالاتی هستیم و این موضوع برای ما در اولویت است. باید تیم را جمع و جور کنیم و برای ما مهم است و منتظر شنیدن خبرهای خوب هستیم.

وی درباره عدم حضور نازون در مسابقات استقلال و اینکه آیا کادرفنی به این مهاجم اعتقادی ندارد، گفت: نمی‌خواهم درباره این موضوع اکنون صحبت کنم. امروز فقط باید درباره بازی با ملوان صحبت کنیم. درباره تصمیماتی که در آینده خواهیم گرفت، زمان داریم صحبت کنیم.

او درباره تقابل با مازیار زارع نیز اظهار داشت: دیدار با ملوان درست مانند بازی با فولاد، یک نبرد بین سرمربیان دو تیم نیست. قبلاً این سوال درباره یحیی گل‌محمدی پرسیده شده بود. من به عنوان سرمربی، نماینده استقلال هستم و از حق باشگاه با تمام وجود دفاع می‌کنم. این نبرد بین تیم‌هاست و نه بین سرمربیان. زارع اهداف خودش را دارد و من نیز هدف‌هایی برای خودم دارم. من دوست دارد بازی فردا ببرم و شاید آنها بازی را پیروز شوند و یا اینکه نبازند. من می‌دانم که آنها بخاطر جام حذفی سال قبل با انگیزه مضاعفی برای این مسابقه می‌آیند. ما آماده‌ایم که یک ملوان قوی را ببینیم که در ضد حملات برای ما مشکل ایجاد کند.

سرمربی استقلال درخصوص حواشی مربوط به رامین رضاییان و کنار گذاشته شدن او در جلسه تمرینی پس از دربی، با خنده اظهار داشت: چرا رامین؟

زمانی‌که خبرنگار گفت اخباری درباره اختلاف نظر میان او و رضاییان به گوش رسیده، ساپینتو با خنده گفت: همیشه دوست دارند این مشکلات را ایجاد کنند. ما در تیم هیچ مشکلی نداریم. ما یک تیم متحد هستیم و با تمرکز بالا کارمان را انجام می‌دهیم. می‌دانم که برخی افراد هستند که همیشه دوست دارند درون تیم رخنه کنند و مشکلاتی ایجاد کنند. اگر هم من مشکلی داشته باشم، می‌آیم و صحبت می‌کنم. همه بازیکنان در دسترس هستند و همه می‌خواهند مقابل تیم‌های قدرتمندی مانند ملوان کمک کنند.

سرمربی استقلال درباره اینکه آیا از وضعیت زمین تمرین استقلال رضایت دارد یا خیر گفت: درخصوص کیفیت زمین قبلاً خیلی صحبت کرده‌ام. اکنون نیز فصل زمستان در پیش است و شرایط خیلی سخت خواهد شد. باید بگویم که عملکرد بازیکنان ما خیلی خوب است چون در شرایط خیلی سخت، کارهای فوق‌العاده‌ای انجام می‌دهند. در مرکز تمرینی خودمان زمین خوبی نداریم و حتی به استادیوم‌هایی که می‌رویم نیز کیفیت زمینی خوبی ندارند. این زمین‌های ورزشگاه‌ها برای آن سبک فوتبالی که ما انجام می‌دهیم، مناسب نیست. وقتی آنطوری که ما دوست داریم نمی‌توانیم بازی کنیم، باید فقط طوری بازی کنیم که سه امتیاز را کسب کنیم. با این حال من با مدیریت باشگاه صحبت کرده‌ام که در اسرع وقت موضوع زمین تمرین را حل کنند. قبلاً نیز به آنها راه‌حل داده‌ام و امیدوارم آن را حل کنند.

ساپینتو در مورد لو رفتن اخبار تیم از جمله درگیری او با رامین رضاییان اظهار داشت: درباره رامین صحبت کردم. همه از نظر من در این باره باخبر هستند و نمی‌خواهم حرف‌های خودم را تکرار کنم.

ساپینتو درباره برگزاری تمرین استقلال در هوای آلوده تهران گفت: همیشه در حال چک کردن وضعیت آلودگی هستیم و به بازیکنان توصیه می‌کنیم که بعد از تمرین تا جایی که می‌توانند، از خودشان مراقبت کنند. آنها هم خانواده دارند و باید زندگی کنند. امیدوارم این شرایط بگذرد و وضعیت بهتر شود چون همه خسته شده‌اند این هوا برای هیچ کس سالم نیست.

وی در مورد وضعیت مصدومیت مهران احمدی و منیر الحدادی برای دیدار با ملوان با خنده گفت: فردا می‌بینید!

انتهای پیام/