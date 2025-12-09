واکنش ساپینتو به بازی احتمالی ایران و پرتغال
ریکاردو ساپینتو در کنفرانس خبری پیش از بازی ملوان شرکت کرد و صحبتهای مهمی را بر زبان آورد.
به گزارش ایلنا، در حالیکه فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده دیدار دوستانه با پرتغال در مسیر آمادهسازی تیم ملی برای جام جهانی «تقریباً قطعی» است، اظهارات ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال رنگ و بوی ویژهای به این ماجرا داده است. ساپینتو که یکی از چهرههای شناختهشده فوتبال پرتغال محسوب میشود و سالها با پیراهن تیم ملی کشورش در میادین بینالمللی حاضر بوده، بهصراحت اعلام کرد حاضر است برای برگزاری این مسابقه بزرگ، شخصاً وارد عمل شود و هر کمکی که از دستش برمیآید انجام دهد.
ساپینتو در نشست خبری قبل از بازی با ملوان در واکنش به خبر مذاکره ایران و پرتغال برای برگزاری بازی در ششم خرداد، گفت اگر بتواند واسطه یا تسهیلکننده ارتباط میان دو فدراسیون باشد با آغوش باز این مسئولیت را میپذیرد. او تأکید کرد که این دیدار دوستانه، نهتنها برای فوتبال ایران اهمیت زیادی دارد، بلکه برای پرتغال نیز میتواند یک همکاری ارزشمند و رابطهای مفید میان دو کشور باشد. سرمربی پرتغالی استقلال افزود که در صورت درخواست رسمی فدراسیون فوتبال ایران از کمک دریغ نخواهد کرد تا این مسابقه در نهایت قطعی شود.
اهمیت حضور ساپینتو در چنین مذاکراتی از آن جهت است که او در فوتبال پرتغال چهرهای آشنا و معتبر بهحساب میآید. ساپینتو سالها برای تیم ملی پرتغال بازی کرده و یکی از شخصیتهای محبوب فوتبال این کشور است. به همین دلیل نیز میتواند با نفوذ و اعتبار شخصی خود نقش مهمی در تسهیل روند توافق میان دو فدراسیون ایفا کند؛ بهویژه که بازی دوستانه مقابل تیمی در سطح پرتغال، آن هم با احتمال حضور کریستیانو رونالدو، از مهمترین گزینههای آمادهسازی ایران پیش از جام جهانی محسوب میشود.
ساپینتو درخصوص برگزاری دیدار دوستانه میان ایران و پرتغال اظهار داشت: اگر من بتوانم در این زمینه کمکی بکنم، حتماً این کار را انجام خواهم داد. این رابطه بین دو کشور برای هر دو طرف خوب است. من حاضر هستم در این خصوص کمک کنم. اگر آقای تاج بخواهد، من حاضرم در این زمینه کمک کنم و دوست دارم این اتفاق رخ بدهد و قسمتی از این ماجرا باشم. الآن نمیخواهم درباره گروه ایران و پرتغال صحبت کنم، آن چیزی که من میخواهم، بهترینها برای هر دو تیم است.
ساپینتو در پایان صحبتهایش نیز ضمن پرهیز از اظهار نظر درباره گروه ایران و پرتغال در جام جهانی، تأکید کرد که تنها خواستهاش «اتفاقات خوب برای هر دو تیم» است. او گفت دوست دارد بخشی از این ماجرا باشد و اگر این بازی بزرگ برگزار شود، برای او بهعنوان یک پرتغالی که اکنون در ایران کار میکند، لحظهای ویژه خواهد بود. به این ترتیب، در کنار مذاکرات رسمی فدراسیون، حالا حضور یک چهره پرتغالی محبوب در فوتبال ایران نیز میتواند برگ برندهای برای قطعی شدن این دیدار جذاب و معتبر باشد.