ویدئو: احتمال غیبت امباپه در بازی رئال مقابل منچسترسیتی

احتمال غیبت امباپه در بازی رئال مقابل منچسترسیتی

غیبت امباپه در آخرین تمرین رئال، تردیدهای جدی درباره حضور او مقابل منچسترسیتی ایجاد کرده و ‏نگرانی‌ها در اردوی مادریدی‌ها را به اوج رسانده است‎.‎

به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه در آخرین جلسه تمرینی رئال مادرید پیش از نبرد حساس با منچسترسیتی حاضر نشد و همین موضوع تردیدهای زیادی را درباره حضور او در این دیدار سرنوشت‌ساز لیگ قهرمانان اروپا به وجود آورده است. نگرانی‌ها در باشگاه به‌طور محسوسی افزایش یافته و نشانه‌ها برای رئالی‌ها چندان امیدوارکننده نیست.

شرایط امباپه؛ ابهام تا لحظه آخر

طبق گزارش‌ها، ستاره فرانسوی به دلیل شکستگی انگشت و تداوم دردهای عضلانی در پای چپ نتوانست با تیم تمرین کند و وضعیت او برای مسابقه همچنان نامشخص است. کادر فنی رئال هنوز احتمال حضورش در لیست را منتفی نکرده اما تأکید دارد که تصمیم نهایی به احساس بازیکن در ساعات منتهی به بازی بستگی خواهد داشت.

منابع داخلی باشگاه می‌گویند: «حضور امباپه بسیار مشکوک است و حتی در صورت بازی، توانایی‌اش محدود خواهد بود.»

غیبت کاماوینگا؛ ضربه‌ای دیگر به برنامه‌های آلونسو

ادواردو کاماوینگا نیز در تمرینات گروهی حضور نداشت؛ موضوعی که به دلیل مصدومیت مچ پا از بازی مقابل اتلتیک بیلبائو قابل پیش‌بینی بود، اما در عین حال دردسر دیگری برای کادر پزشکی و فنی رئال محسوب می‌شود. این وضعیت دقیقاً در بدترین زمان ممکن برای ژابی آلونسو رخ داده؛ جایی که تیمش در آستانه مواجهه با یکی از خطرناک‌ترین رقبای اروپاست.

ثبت نام آلپاری