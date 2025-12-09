اندونگ بین استقلال و تیم ملی گابن؛
توافقی که فصل آبیها را نجات میدهد
در آستانه آغاز جام ملتهای آفریقا در مراکش، تیم ملی گابن فهرست نهایی خود را اعلام کرد و نام دیدیه اندونگ، هافبک مؤثر استقلال، نیز در میان دعوتشدگان قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، طبق قوانین فیفا، او باید یک هفته پیش از شروع رسمی رقابتها به اردوی تیم ملیاش ملحق میشد و این یعنی استقلال عملاً پس از بازی با ملوان باید هافبک کلیدی خود را از دست میداد.
با این حال خبرهای رسیده نشان میدهد مذاکره تاجرنیا با اندونگ و هماهنگی مستقیم او با کادر فنی گابن نتیجه داده است. در پی این توافق، هافبک گابنی میتواند در دو مسابقه پیشروی استقلال مقابل خیبر خرمآباد در لیگ و فولاد هرمزگان در جام حذفی حضور داشته باشد و سپس راهی اردوی تیم ملی شود. این تصمیم برای استقلال اهمیت زیادی دارد چون اندونگ در ساختار میانی ساپینتو نقشی محوری دارد و یکی از بهترینهای تیم در دربی اخیر بود.
با وجود این امتیاز کوتاهمدت، استقلال چند بازی مهم را بدون اندونگ پشت سر خواهد گذاشت. او دیدار آسیایی برابر المحرق و دو مسابقه حساس با گلگهر و سپاهان را از دست میدهد. غیبت اندونگ در چنین مقاطعی میتواند تأثیر مستقیم بر کیفیت مرکز زمین استقلال داشته باشد اما حضور او در دو بازی قبل از اعزام، فرصتی استراتژیک برای آبیها فراهم میکند تا بخشی از نگرانیهای تاکتیکی خود را به تعویق بیندازند.