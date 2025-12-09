خبرگزاری کار ایران
معمای کاپیتانی پرسپولیس در شب غیبت دو رهبر اصلی

کد خبر : 1725160
پرسپولیس در دیدار هفته سیزدهم برابر پیکان با وضعیتی کم‌سابقه وارد زمین می‌شود چون برای نخستین بار در این فصل نه امید عالیشاه را در اختیار دارد و نه سروش رفیعی را.

به گزارش ایلنا، محرومیت رفیعی و مصدومیت عالیشاه باعث شده سرخ‌ها دو کاپیتان اول خود را همزمان از دست بدهند و همین موضوع انتخاب کاپیتان برای بازی امروز را به یک چالش جدی درون تیم تبدیل کرده است.

در شرایط فعلی نگاه‌ها بیش از همه به دو چهره معطوف شده است. از نظر سابقه حضور در پرسپولیس، علی علیپور قدیمی‌ترین بازیکن حاضر در ترکیب است و به صورت طبیعی نام او به عنوان گزینه کاپیتانی مطرح می‌شود اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد حسین کنعانی‌زادگان شانس بیشتری برای بستن بازوبند دارد. مدافعی که بارها در غیاب کاپیتان‌های اصلی نقش رهبر زمین را بر عهده گرفته و مورد اعتماد سرمربیان مختلف پرسپولیس بوده است.

در کنار این دو، نام میلاد سرلک و فرشاد احمدزاده نیز مطرح شده اما با توجه به سلسله‌مراتب داخلی تیم بعید است بازوبند به آنها برسد. پرسپولیس امروز ناچار است با سومین گزینه کاپیتانی خود وارد میدان شود و انتخاب نهایی اوسمار می‌تواند تصویری روشن از اولویت‌های او در مدیریت رختکن ارائه دهد.

