مهاجم پرسپولیس در انتظار یک بازگشت حیاتی

به گزارش ایلنا، خشک‌سالی گل‌زنی او چهار مسابقه پیاپی ادامه پیدا کرده و فشار سنگینی را بر شانه‌های این مهاجم باتجربه و بر ساختار هجومی پرسپولیس وارد کرده است. آخرین گل علیپور به بازی برابر ذوب‌آهن و دوران حضور وحید هاشمیان روی نیمکت بازمی‌گردد و اکنون حدود یک ماه و نیم از آن گذشته است. این فاصله بلند برای یک مهاجم ثابت که تنها گزینه تمام‌کننده تیم محسوب می‌شود نشانه‌ای از افت دقت و کاهش کیفیت در لحظه آخر است.

پرسپولیس در این فصل با کمبود جدی در خط حمله روبه‌رو بوده و همین موضوع باعث شده علیپور از هفته اول تا امروز در تمام مسابقات به‌عنوان مهره ثابت به میدان برود. چنین فشاری معمولاً موجب خستگی بدنی و فرسایش ذهنی می‌شود و این مسئله روی تصمیم‌گیری در محوطه جریمه تأثیر مستقیم دارد. در کنار این موضوع انتظار بالای هواداران برای گل‌زنی باعث ایجاد فشار روانی مضاعف شده و هرچه روزهای بدون گل بیشتر می‌شود سختی مسیر بازگشت نیز افزایش پیدا می‌کند.

با وجود این شرایط علیپور در بازی‌های اخیر همچنان از جریان مسابقه خارج نشده و به‌طور مداوم در خلق موقعیت نقش دارد. برخی صحنه‌ها با بدشانسی از دست رفته و برخی دیگر به دلیل کم‌دقتی اما این وضعیت بیشتر شبیه به دوره‌ای گذرا است نه نشانه یک بحران عمیق. کادر فنی پرسپولیس نیز به بازگشت او باور دارد و روند تمرینی مهاجم باتجربه این موضوع را تأیید می‌کند. علیپور این روزها با تمرکز و فشار تمرینی بالاتر در تلاش است کیفیت ضربه آخر و سرعت تصمیم‌گیری خود را بازسازی کند.

پرسپولیس در مقطع فعلی بیش از هر زمان دیگری نیاز به یک مهاجم تمام‌کننده دارد و علیپور با پنج گل ثبت‌شده هنوز فاصله زیادی تا کورس آقای گلی ندارد. تجربه فوتبال ایران نشان می‌دهد مهاجمان گل‌زن معمولاً با یک گل ساده دوباره به مسیر اوج بازمی‌گردند و فاصله میان ناکامی کوتاه و انفجار دوباره کمتر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. علیپور اکنون در نقطه‌ای حساس قرار گرفته که می‌تواند آغاز یک افول طولانی باشد یا تبدیل شود به نقطه بازگشت یک مهاجم باتجربه. بازی‌های پیش رو برای او تنها یک چالش فنی نیست بلکه آزمونی ذهنی و شخصی است که می‌تواند مسیر فصل را برای خودش و برای پرسپولیس تغییر دهد.

