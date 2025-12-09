خبرگزاری کار ایران
برنامه ریزی فدراسیون برای دیدار تدارکاتی با تیم‌های برتر دنیا

​مجموعه فدراسیون و تیم ملی اکنون بی‌وقفه و با انرژی صددرصدی در حال تلاش هستند تا بازی‌های تدارکاتی و شرایط امکاناتی مناسب یوزها و مطابق میل مردم ایران برای تیم ملی پدید آید.

به گزارش ایلنا،  درحالی که نگرانی‌های زیادی در مورد مراحل آماده‌سازی تیم ملی ایران برای جام جهانی 2026 وجود دارد، فدراسیون فوتبال اطلاعیه‌ای در این مورد صادر کرد که مضمون آن برنامه‌ریزی و انجام مکاتبات برای برگزاری بازی‌های  دوستانه در ماه‌های منتهی به جام جهانی است.

روز جمعه مشخص شد که ایران در جام جهانی باید با بلژیک، مصر و نیوزیلند در مرحله گروهی جام جهانی 2026 بازی کند و حالا فدراسیون باید برنامه دقیق و جدی برای آماده‌سازی ایران در بهترین شرایط  داشته باشد.

فدراسیون فوتبال نوشت:  فوتبال ایران به فاصله حدود ۶ ماه تا آغاز بزرگ‌ترین و معتبرترین تورنمنت فوتبالی جهان، آرایشی بین‌المللی به خود گرفته تا هم‌زمان با حضور سرمربی و سرپرست تیم ملی فوتبال در کشور میزبان جام جهانی برای شرکت در سمینارهای مختلف و تعیین تکلیف کمپ تیم‌های ملی، مسئولان فدراسیون نیز با هماهنگی با کادرفنی ملی‌پوشان، بی‌وقفه با کم‌ترین اتلاف وقت و بیش‌ترین مکاتبات در حال مذاکره با برترین تیم‌های دنیا برای تدارک بازی‌های دوستانه مناسب تیم ملی هستند.

اجماع کلی در فضای دولت و مجلس بر سر لزوم تدارک حرفه‌ای تیم ملی در راه جام جهانی ۲۰۲۶ نیز مطمئناً به پشتوانه‌ای تبدیل خواهد شد تا خانواده فوتبال ایران بدون دغدغه‌های سطحی، درصدد فراهم‌آوری بهترین سازوکار برای ملی‌پوشان در مسیر مهم و بزرگ خود بربیایند. مبرهن است که مجموعه فدراسیون و تیم ملی اکنون بی‌وقفه و با انرژی صددرصدی در حال تلاش هستند تا بازی‌های تدارکاتی و شرایط امکاناتی مناسب یوزها و مطابق میل مردم ایران برای تیم ملی پدید آید؛ مسئله‌ای که قطعاً نتیجه‌اش در خرداد و تیر ۱۴۰۵ به بار خواهد نشست.
 

