خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جریمه بیست میلیاردی برای سرمربی تراکتور!

جریمه بیست میلیاردی برای سرمربی تراکتور!
کد خبر : 1725073
لینک کوتاه کپی شد.

اعتراضات دراگان اسکوچیچ به داوری برای او گران تمام شذ.

به گزارش ایلنا، قبل از آغاز دیدار تراکتور و چادرملو اردکان، تنش لفظی میان دو سرمربی باعث شد آن مسابقه رنگ‌وبوی دیگری پیدا کند. ماجرا از نشست خبری پیش از بازی آغاز شد؛ جایی که دراگان اسکوچیچ با اشاره به اتفاقات فصل گذشته و صحبت درباره «جهنمی شدن ورزشگاه»، از هوادارانش خواست تا با حضور در استادیوم، از تیم محبوبشان حمایت کنند. 

این اظهارات با واکنش تند محمدسعید اخباری همراه شد؛ سرمربی چادرملو که به دلیل کسالت در نشست خبری حاضر نشده بود، در ویدیویی رسمی نسبت به سخنان اسکوچیچ موضع گرفت و گفت سرمربی تراکتور با این حرف‌ها به نوعی قصد تحریک تماشاگران را دارد و مسئولیت هر اتفاق احتمالی برعهده خود او خواهد بود.

چادرملو پس از این مسابقه که با پیروزی سه بر یک تراکتور همراه شد، با استناد به مصاحبه‌های اسکوچیچ شکایتی رسمی را به کمیته انضباطی ارسال کرد. باشگاه اعتقاد داشت که اظهارات سرمربی تراکتور، برخلاف مقررات رفتار حرفه‌ای و مغایر با دستورالعمل‌های فدراسیون است و می‌تواند امنیت مسابقه را تحت تأثیر قرار دهد. 

کمیته انضباطی پس از بررسی اسناد، ویدیوها و متن مصاحبه‌ها، اسکوچیچ را به دلیل «بیان مطالبی خارج از ضوابط حرفه‌ای و تخطی از مقررات» مقصر شناخت و برای او حکم مالی صادر کرد.

در همین خصوص، رأی کامل کمیته انضباطی به این شرح اعلام شده است:

«در خصوص شکایت باشگاه چادرملو اردکان و گزارش مطروحه علیه آقای دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم تراکتور تبریز مبنی بر نقض دستورالعمل ناظر بر مصاحبه‌ها و انتشار بیانیه مصوب هیأت‌رئیسه فدراسیون فوتبال، با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد مصاحبه نامبرده و بیان مطالبی غیر فنی در نشست خبری قبل و بعد از بازی مسابقه دو تیم تراکتور تبریز و چادرملو اردکان، در نتیجه تخلف از دستورالعمل فوق‌الذکر مسلم تشخیص داده شد و مستند به جزء 3 این دستورالعمل، آقای دراگان اسکوچیچ به پرداخت جریمه به میزان 20 میلیارد ریال محکوم می‌گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی پس از 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته محترم استیناف می‌باشد.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری