جریمه بیست میلیاردی برای سرمربی تراکتور!

به گزارش ایلنا، قبل از آغاز دیدار تراکتور و چادرملو اردکان، تنش لفظی میان دو سرمربی باعث شد آن مسابقه رنگ‌وبوی دیگری پیدا کند. ماجرا از نشست خبری پیش از بازی آغاز شد؛ جایی که دراگان اسکوچیچ با اشاره به اتفاقات فصل گذشته و صحبت درباره «جهنمی شدن ورزشگاه»، از هوادارانش خواست تا با حضور در استادیوم، از تیم محبوبشان حمایت کنند.

این اظهارات با واکنش تند محمدسعید اخباری همراه شد؛ سرمربی چادرملو که به دلیل کسالت در نشست خبری حاضر نشده بود، در ویدیویی رسمی نسبت به سخنان اسکوچیچ موضع گرفت و گفت سرمربی تراکتور با این حرف‌ها به نوعی قصد تحریک تماشاگران را دارد و مسئولیت هر اتفاق احتمالی برعهده خود او خواهد بود.

چادرملو پس از این مسابقه که با پیروزی سه بر یک تراکتور همراه شد، با استناد به مصاحبه‌های اسکوچیچ شکایتی رسمی را به کمیته انضباطی ارسال کرد. باشگاه اعتقاد داشت که اظهارات سرمربی تراکتور، برخلاف مقررات رفتار حرفه‌ای و مغایر با دستورالعمل‌های فدراسیون است و می‌تواند امنیت مسابقه را تحت تأثیر قرار دهد.

کمیته انضباطی پس از بررسی اسناد، ویدیوها و متن مصاحبه‌ها، اسکوچیچ را به دلیل «بیان مطالبی خارج از ضوابط حرفه‌ای و تخطی از مقررات» مقصر شناخت و برای او حکم مالی صادر کرد.

در همین خصوص، رأی کامل کمیته انضباطی به این شرح اعلام شده است:

«در خصوص شکایت باشگاه چادرملو اردکان و گزارش مطروحه علیه آقای دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم تراکتور تبریز مبنی بر نقض دستورالعمل ناظر بر مصاحبه‌ها و انتشار بیانیه مصوب هیأت‌رئیسه فدراسیون فوتبال، با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد مصاحبه نامبرده و بیان مطالبی غیر فنی در نشست خبری قبل و بعد از بازی مسابقه دو تیم تراکتور تبریز و چادرملو اردکان، در نتیجه تخلف از دستورالعمل فوق‌الذکر مسلم تشخیص داده شد و مستند به جزء 3 این دستورالعمل، آقای دراگان اسکوچیچ به پرداخت جریمه به میزان 20 میلیارد ریال محکوم می‌گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی پس از 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته محترم استیناف می‌باشد.»

