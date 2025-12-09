فوری: هفت بازیکن پرسپولیس محکوم شدند!

به گزارش ایلنا، پس از بازی استقلال خوزستان و پیروزی پرگل سرخپوشان در ورزشگاه شهر قدس، بازیکنان پرسپولیس به رسم پیروزی‌های خانگی گذشته، روبروی سکوها ایستادند تا تشویق ایسلندی را اجرا کنند.

در این میان درحالی که اغلب تماشاگران همواره در موقع تشویق ایسلندی تیم یا سرمربی‌شان را تشویق می‌کنند، برخی از تماشاچیان علیه تیم رقیب شعار دادند که انتشار ویدیوی آن در استوری باشگاه پرسپولیس حسابی جنجالی و بحث‌برانگیز شد.

حالا با حکم کمیته انضباطی، هفت بازیکن پرسپولیس به دلیل همراهی با شعارهای موهن سکوها، متخلف شناخته شدند و بر این اساس سروش رفیعی، فرشاد احمدزاده، میلاد سرلک، محمد خدابنده لو، یعقوب براجعه، میلاد محمدی و حسین کنعانی زادگان باید نفری صد میلیون تومان بپردازند.

همچنین تعدادی از اعضای کانون هواداران و مشوین پرسپولیس نیز به دلیل همراهی با این شعارها و رفتارهای تحریک آمیز دو ماه از حضور در استادیوم منع می‌شوند.

همچنین باشگاه پرسپولیس نیز به دلیل مسئولیت تضامنی در قبال هواداران و بازیکنان خود محکوم به پرداخت پنجاه میلیون تومان شد تا در مجموع همراهی با این تشویق ایسلندی عجیب، هفتصد و پنجاه میلیون تومان برای بازیکنان و باشگاه پرسپولیس تمام شود!

انتهای پیام/