خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فوری: جریمه وحشتناک کمیته انضباطی برای سرمربی استقلال!

فوری: جریمه وحشتناک کمیته انضباطی برای سرمربی استقلال!
کد خبر : 1725054
لینک کوتاه کپی شد.

ریکاردو ساپینتو با جریمه مالی سنگینی از سوی کمیته انضباطی مواجه شده است.

به گزارش ایلنا، در حالی‌که بحث‌ها درباره نشست خبری پیش از دیدار استقلال و فولاد طی هفته گذشته به وجود آمده بود، امروز رأی کمیته انضباطی در پرونده ریکاردو ساپینتو صادر شد؛ رأیی که نشان داد سرمربی استقلال بابت اظهاراتش درباره داوری دیدار پرسپولیس و شمس‌آذر جریمه نقدی شده است. 

ساپینتو در آن نشست، تصمیم داور مسابقه پرسپولیس را «غیرقابل باور» خوانده و گفته بود فدراسیون باید در قبال چنین صحنه‌هایی هوشیار باشد. انتشار سریع این جملات و برداشت‌های مختلف از آنها باعث شد کمیته انضباطی استقلالی‌ها را برای ارائه دفاعیات احضار کند.

یکی از نکات جنجالی این پرونده، اشتباه مترجم ساپینتو در نشست خبری بود. باشگاه استقلال معتقد است مترجم در ترجمه سریع خود، کلمه give را به اشتباه gift شنیده و آن را «هدیه دادن پنالتی» ترجمه کرده؛ جمله‌ای که اصلاً در صحبت‌های سرمربی پرتغالی وجود نداشت و همین خطا باعث بزرگ‌تر شدن ماجرا و احضار ساپینتو شد. 

با این حال، کمیته انضباطی بدون توجه به این توضیحات، اظهارات او را مصداق تخلف دانست و مطابق رأی اعلام‌شده، ساپینتو را به پرداخت ۲۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد؛ بدون آن‌که محرومیت تعلیقی او فعال شود.

این بخش از رأی برای استقلال اهمیت زیادی داشت؛ چرا که بسیاری تصور می‌کردند با توجه به داشتن ۲ ماه محرومیت تعلیقی، کمیته انضباطی ممکن است این محرومیت را اعمال کند. اما رأی منتشرشده نشان داد که کمیته به جریمه نقدی بسنده کرده و محرومیت تعلیقی فعال نشده است. استقلالی‌ها این موضوع را نشانه‌ای از کاهش حساسیت پرونده و پذیرش غیرمستقیم اشتباه ترجمه می‌دانند، هرچند جریمه نقدی همچنان پابرجاست.

به این ترتیب، ماجرایی که از یک جمله جنجالی و ترجمه نادرست آغاز شد، امروز با حکم کمیته انضباطی پایان یافت. با وجود جریمه دو میلیارد تومانی که بسیار سنگین محسوب می‌شود، ساپینتو می‌تواند بدون مشکل روی نیمکت استقلال به کارش ادامه دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری