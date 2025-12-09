مهاجم خارجی استقلال هنوز شرایط بازی ندارد!

به گزارش ایلنا، تیم استقلال در حساس ترین مقطع فصل قرار دارد و در حال سپری کردن یکی پس از دیگری بازی‌های دشوارش است. شاگردان ساپینتو با الوصل و پرسپولیس مساوی کرده‌اند، فولاد را برده‌اند و حالا برای ادامه کار خود در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا آماده می‌شوند ولی نکته اینجاست که تا به امروز، نازون جایی در این پیچ سخت نداشته است.

مهاجم اهل هائیتی به خاطر مصدومیتی که در تیم ملی کشورش برایش رخ داد، هنوز شرایط بازی در استقلال را به دست نیاورده است. البته او پیش از آن هم، چندان طبق انتظارات پیش نرفته بود و حتی با انتقاد زیاد هواداران هم مواجه شد منتها در حال حاضر شرایطش با مصدومیت گره خورده است.

این بازیکن ملی پوش فعلا چند روزی است که در تمرینات دیده می‌شود اما وضعیت او با رسیدن به ترکیب اصلی فاصله زیادی دارد. حتی مشخص نیست که در بازی با ملوان بتواند در لیست تیم قرار بگیرد یا نه.

در فصلی که او هنوز برای استقلال گل نزده، فعلا باید فرصتی برای بازی به دست بیاورد تا شاید به این ناکامی خود پایان دهد. هرچند درباره وضعیت ادامه همکاری با او شایعاتی مطرح است ولی نکته اینجاست که نازون در بازی‌های ملی نشان داده شم گلزنی دارد و شاید به همین خاطر است که ساپینتو منتظر مانده تا شاید این مهاجمش با زدن اولین گل از زیر فشارها خارج شود و روی روند مثبت قرار بگیرد. اینکه او چه زمانی اولین گل خود را بزند، به اولین فرصت دوباره بازی بستگی دارد. تا رفع کامل مصدومیت، چنین چیزی عملی نخواهد شد.

انتهای پیام/