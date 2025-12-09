پیام مجتبی جباری به هواداران مس رفسنجان

به گزارش ایلنا، مجتبی جباری دو روز قبل کارش را در مس رفسنجان شروع کرد و دیروز دوشنبه هم به‌طور رسمی از سوی این باشگاه به‌عنوان سرمربی جدید معرفی شد تا تیمش را آماده بازی آینده مقابل فولاد خوزستان کند.

جباری که پس از تجربه هدایت نیروی زمینی تهران و استقلال و کسب قهرمانی جام حذفی، از ابتدای فصل مشغول به فعالیت نبود، قبل از هفته سیزدهم لیگ برتر به‌عنوان سرمربی جدید مس رفسنجان انتخاب شد تا دوران جدیدی را در این عرصه آغاز کند و وارد چالش جدیدی در این تیم قعر جدولی شود.

سرمربی جدید مس رفسنجان در نخستین پیام خود پس از حضور در این تیم نوشت:

«سلام به مردم شریف رفسنجان و طرفداران محترم تیم ریشه‌دار مس.

تشکر میکنم از هیئت مدیره باشگاه، مدیر عامل محترم و کمیته فنى با دانش تیم مس رفسنجان.

امیدوارم با حمایت هواداران محترم و تلاش بازیکنان خوب تیم، بتونیم شرایطمون در جدول رو هفته به هفته بهتر کنیم.

عبور از شرایط بحرانى فعلى بدون حمایت شما هواداران میسر نیست.»