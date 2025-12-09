خبرگزاری کار ایران
قهرمانی استقلال تاجیکستان برای چهاردهمین بار متوالی!

قهرمانی استقلال تاجیکستان برای چهاردهمین بار متوالی!
تیم فوتبال استقلال تاجیکستان برای چهاردهمین بار متوالی قهرمان این کشور شد‎.‎

به گزارش ایلنا، تیم استقلال تاجیکستان با هدایت ایگور چرووچنکو بار دیگر توانست بر فوتبال این کشور تسلط پیدا کند و روز دوشنبه عنوان قهرمانی لیگ برتر تاجیکستان را از آن خود کند؛ قهرمانی‌ای که چهاردهمین در تاریخ این باشگاه محسوب می‌شود.

در هفته پایانی، استقلال برابر نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده‌اش، وخش، به تساوی رسید و همین نتیجه کافی بود تا حتی با وجود یک بازی کمتر، قهرمانی خود را قطعی کند و دوباره در صدر فوتبال تاجیکستان بایستد.

نمایش‌های باثبات استقلال در فصل ۲۰۲۵ باعث شد سرنوشت قهرمانی یک هفته پیش از پایان مسابقات مشخص شود و این تیم بار دیگر قدرت بلامنازع فوتبال تاجیکستان لقب بگیرد.

ایگور چرووچنکو پس از بالا بردن جام اعلام کرد که هدف بعدی استقلال، موفقیت در آوردگاه‌های قاره‌ای است و باشگاه برای تقویت ترکیب و حضور قدرتمندتر در آسیا برنامه‌ریزی جدی انجام داده است.

با این قهرمانی، استقلال سهمیه حضور در فصل آینده چلنج کاپ آسیا را نیز کسب کرد و در این رقابت‌ها شرکت خواهد کرد.

گفتنی است استقلال از سال ۲۰۱۴ تاکنون هر فصل به مقام قهرمانی لیگ تاجیکستان رسیده و هیچ تیمی نتوانسته این سلطه طولانی‌مدت را بشکند.

