به گزارش ایلنا، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) اعلام کرد در تمامی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶، در هر نیمه یک وقفه سه‌دقیقه‌ای برای آب‌نوشی در نظر گرفته خواهد شد. این تصمیم با هدف «اولویت‌دادن به سلامت بازیکنان» اتخاذ شده و صرف‌نظر از شرایط آب‌و‌هوایی در تمام بازی‌ها اجرا می‌شود تا «شرایط برابر برای همه تیم‌ها» تضمین شود.

بر اساس این قانون، داور در دقیقه ۲۲ هر نیمه بازی را متوقف خواهد کرد تا بازیکنان بتوانند آب‌نوشی کنند.

با توجه به برگزاری رقابت‌ها در آمریکا، کانادا و مکزیک در ماه‌های ژوئن و ژوئیه ۲۰۲۶، کارشناسان هشدار داده‌اند که دمای بالا، آتش‌سوزی‌های جنگلی و حتی طوفان‌ها می‌توانند بر عملکرد تیم‌ها، هواداران و کارکنان ورزشگاه‌ها تأثیر بگذارند. در گزارش جدید Pitches in Peril که توسط گروه‌های Football for the Future و Common Goal تهیه شده، آمده است ۱۰ ورزشگاه از مجموع ۱۶ میزبان جام جهانی در «خطر بسیار بالا» از نظر تنش‌های حرارتی شدید قرار دارند.

برنامه‌ریزی جام جهانی باشگاه‌ها در ژوئن و ژوئیه سال گذشته نیز با انتقاد بازیکنان و مربیان روبه‌رو شد؛ زیرا مسابقات در شرایط گرمای شدید برگزار شد. انزو فرناندز، هافبک چلسی، گفته بود در این رقابت‌ها در «گرمای بسیار خطرناک» دچار سرگیجه شده است.

هفته گذشته، توماس توخل سرمربی تیم ملی انگلیس اظهار داشت ممکن است برای کاهش ریسک گرما، بازیکنان ذخیره را در بین بازی‌ها در رختکن نگه دارد.

فیفا اعلام کرد وقت‌های آب‌نوشی در جام جهانی ۲۰۲۶ نسخه‌ای «ساده‌تر و کارآمدتر» از وقفه‌هایی است که در تورنمنت‌هایی مانند جام جهانی باشگاه‌ها به‌کار گرفته شده بود. پیش از این، وقفه‌های خنک‌سازی تنها زمانی اجباری بود که دما از ۳۲ درجه سانتی‌گراد فراتر می‌رفت.

گرما همچنین یکی از دلایلی است که باعث شده این رقابت‌ها ۱۳ زمان مختلف برای شروع دیدارها داشته باشد.

مانولو زوبیریا، مدیر ارشد مسابقات، اعلام کرد:«برای هر مسابقه، فارغ از محل برگزاری، داشتن سقف یا شرایط دمایی، یک وقفه سه‌دقیقه‌ای آب‌نوشی در نظر گرفته شده است؛ سه دقیقه از سوت توقف تا سوت شروع مجدد در هر دو نیمه.»

او افزود: «اگر در دقیقه ۲۰ یا ۲۱ بازی، مصدومیتی رخ دهد و توقف ادامه داشته باشد، داور همان‌جا درباره نحوه اعمال وقفه تصمیم‌گیری خواهد کرد.»

انتهای پیام/