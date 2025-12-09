انتصاب یک پست مدیریتی جدید در باشگاه پرسپولیس
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با صدور حکمی، مشاور باشگاه در امور عمرانی، توسعه و نگهداری اماکن ورزشی را منصوب کرد.
به گزارش ایلنا، پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، در راستای رویکرد و برنامههای جدید مدیرعامل و هیأت مدیره باشگاه برای توجه بیشتر به موضوعات مغفول مانده در این سالها از جمله توسعه زیر بنایی و زیر ساختی باشگاه به ویژه در مجموعههای در اختیار، همچون؛ ورزشگاههای شهید درفشیفر، شهید کاظمی و شهدای گمنام، طی حکمی؛ سید ابوالقاسم موسوی از پیشکسوتان فوتبال و از چهرههای پرتلاش باشگاه به ویژه در آکادمی فوتبال پرسپولیس را به عنوان مشاور مدیرعامل در امور عمرانی، توسعه و نگهداری اماکن ورزشی باشگاه منصوب کرد.
موسوی در چهار سال گذشته به عنوان معاون و قائم مقام آکادمی رسمی فوتبال پرسپولیس با باشگاه در حال همکاری بوده است و در این مدت اقدامهای موثری را به ویژه در بخشهای عمرانی و نگهداری به انجام رساند.
همانگونه که عنوان شد، باشگاه پرسپولیس در نظر دارد توجه ویژهای را به این بخش به عنوان سرمایه ماندگار برای باشگاه معطوف کند و در همین ارتباط مدیرعامل باشگاه در روزهای گذشته نشستی هم با مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران در ارتباط با مجموعه شهید کاظمی داشت.