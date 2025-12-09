انتصاب یک پست مدیریتی جدید در باشگاه پرسپولیس

به گزارش ایلنا، پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، در راستای رویکرد و برنامه‌های جدید مدیرعامل و هیأت مدیره باشگاه برای توجه بیشتر به موضوعات مغفول مانده در این سال‌ها از جمله توسعه زیر بنایی و زیر ساختی باشگاه به ویژه در مجموعه‌های در اختیار، همچون؛ ورزشگاه‌های شهید درفشی‌فر، شهید کاظمی و شهدای گمنام، طی حکمی؛ سید ابوالقاسم موسوی از پیشکسوتان فوتبال و از چهره‌های پرتلاش باشگاه به ویژه در آکادمی فوتبال پرسپولیس را به عنوان مشاور مدیرعامل در امور عمرانی، توسعه و نگهداری اماکن ورزشی باشگاه منصوب کرد.