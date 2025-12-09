لحظات عجیب و احساسی در کنفرانس سرمربی عربستان

به گزارش ایلنا، عبدالله الحمدان، مهاجم تیم ملی عربستان، پس از پنالتی از دست‌رفته‌اش در دیدار برابر مراکش در جام کشورهای عربی ۲۰۲۵، نگرانی خود را نشان داد و برای عذرخواهی از هواداران «سبز» تلاش کرد.

تیم ملی عربستان روز دوشنبه در سومین و آخرین بازی مرحله گروهی، در ورزشگاه لوسیل، با نتیجه یک بر صفر مقابل مراکش شکست خورد.

در میانه نیمه دوم، عبدالله الحمدان پس از برخوردی که در محوطه جریمه داشت، یک ضربه پنالتی به دست آورد و خودش آن را زد؛ اما به شکلی عجیب آن را از دست داد و عربستان را از گل تساوی محروم کرد.

پس از پایان مسابقه، الحمدان وارد سالن نشست خبری شد، سر هروه رنار، سرمربی فرانسوی تیم ملی عربستان، را بوسید و سپس جملاتی در قالب عذرخواهی خطاب به هواداران «الأخضر» بیان کرد.

مهاجم بین‌المللی عربستان گفت: «اشتباه بخشی از فوتبال است. امروز هم در حق تیم و هم در حق هوادارانی که ما را تشویق کردند، اشتباه کردم.»

او ادامه داد: «من اینجا نیامده‌ام چون بهترین بازیکن میدان بوده‌ام یا گل زده‌ام؛ بلکه آمده‌ام تا از مربی، کادر فنی و هم‌تیمی‌هایم عذرخواهی کنم. ان‌شاءالله که من و هم‌تیمی‌هایم جبران خواهیم کرد.»

در هنگام خروج از اتاق نشست خبری، الحمدان بار دیگر سر رنار را بوسید و سرمربی فرانسوی با لحنی دوستانه او را مورد مزاح قرار داد و اعلام کرد که الحمدان یکی از «فرزندان» اوست.

این چهارمین پنالتی‌ای است که عبدالله الحمدان در دوران حرفه‌ای خود از دست می‌دهد؛ دومین پنالتی از دست‌رفته‌اش در رده‌های مختلف تیم ملی عربستان و نخستین مورد با تیم ملی بزرگسالان.

در مقابل، الحمدان طی دوران بازی‌اش تنها دو پنالتی را تبدیل به گل کرده است؛ یکی با تیم ملی زیر ۲۳ سال عربستان و دیگری با باشگاه الهلال.

شایان ذکر است که این مهاجم ۲۶ ساله تاکنون در ۴۱ بازی خود برای تیم ملی بزرگسالان عربستان، ۱۰ گل به ثمر رسانده و ۲ پاس گل نیز داده است.

