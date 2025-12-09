ویدئو: احتمال عدم صدور ویزای آمریکا برای مهدی طارمی

خبرگزاری کار ایران
رییس فدارسیون فوتبال می گوید ممکن است ایالات متحده آمریکا به برخی از بازیکنان بابت محل خدمت سربازی آنها، ویزا ندهد.

به گزارش ایلنا، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، تلویحاً گزارش‌های منتشر شده درباره ابهامات فرمان اجرایی دولت سابق آمریکا و احتمال عدم صدور ویزا برای برخی از بازیکنان تیم ملی را تأیید کرد و هشدارهایی را در این خصوص مطرح نمود.

این نگرانی‌ها پس از آن مطرح شد که برای برخی از مسئولان فدراسیون فوتبال که قصد حضور در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ در واشنگتن را داشتند، ویزای آمریکا صادر نشد.

رئیس فدراسیون فوتبال در گفت‌وگو با برنامه فوتبال برتر، تأکید کرد که تیم ملی در حال بررسی شرایط است تا اگر برخی بازیکنان موفق به دریافت ویزا نشدند، بتوانند برای آنها جانشینی را معرفی کنند.

تاج اشاره کرد که ممکن است ایالات متحده آمریکا به برخی از بازیکنان بابت محل خدمت سربازی آنها، ویزا ندهد.

تاج در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است مهدی طارمی نیز به دلیل محل خدمت سربازی‌اش ویزا نگیرد، به گفت‌وگوی خود با دبیرکل فیفا اشاره کرد. او همچنین تأیید کرد که سعید الهویی، دستیار امیر قلعه‌ نویی، نیز به دلیل محل خدمت سربازی‌اش موفق به دریافت ویزا نشده است.

گفتنی است مهدی طارمی خدمت سربازی خود را خارج از فوتبال و در نیروی دریایی سپاه پاسداران بوشهر گذرانده است.

