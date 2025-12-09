اوریه بعد از دعوای جنجالی از ترکیب پرسپولیس بیرون رفت
سرژ اوریه احتمالا در بازی پیکان جای خود را به یعقوب براجعه میدهد.
به گزارش ایلنا، سرژ اوریه هنوز به آمادگی موردنظر پرسپولیس نرسیده و کیفیت او در حد و اندازههای موردنظر اوسمار نیست. البته سرمربی برزیلی در دیدار با استقلال با اطلاع از آمادگی او به خصوص در بخش جسمانی، تصمیم گرفت فرمان حمله را به او ندهد و اوریه را در دفاع نگه دارد تا خطر حرکات علیرضا کوشکی و منیر الحدادی کمتر شود.
با این حال اما اوریه که قرار بود نقصان یعقوب براجعه در دیدار با شمسآذر را جبران کند، عملکرد رضایتبخشی نداشت و اوسمار تصمیم گرفته او را در مقابل پیکان به نیمکت انتقال دهد. این در حالی است که احتمالا در این تصمیم، مسئله خستگی و عدم توان حضور در دو بازی پرفشار با فاصله چهار روز هم دخیل بوده است.
نکته جالب اینکه در بازی قبلی بیفوما فیکس نبود و اوریه حضور داشت و حالا برعکس. این دو بازیکن که دوستان صمیمی همدیگر هستند، ادعای هماهنگی بالایی را با هم دارند اما هنوز نشده که در یک ترکیب همزمان وینگر راست و دفاع راست بازی کنند. شاید در بازیهای آینده این اتفاق رخ دهد.
اینطور که پیداست اوریه بعد از درگیری عجیبش در پایان دربی با بازیکنان خودی و مهاج استقلال، در بازی امروز کار را از روی نیمکت آغاز خواهد کرد.