اوریه بعد از دعوای جنجالی از ترکیب پرسپولیس بیرون رفت

به گزارش ایلنا، سرژ اوریه هنوز به آمادگی موردنظر پرسپولیس نرسیده و کیفیت او در حد و اندازه‌های موردنظر اوسمار نیست. البته سرمربی برزیلی در دیدار با استقلال با اطلاع از آمادگی او به خصوص در بخش جسمانی، تصمیم گرفت فرمان حمله را به او ندهد و اوریه را در دفاع نگه دارد تا خطر حرکات علیرضا کوشکی و منیر الحدادی کمتر شود.

با این حال اما اوریه که قرار بود نقصان یعقوب براجعه در دیدار با شمس‌آذر را جبران کند، عملکرد رضایت‌بخشی نداشت و اوسمار تصمیم گرفته او را در مقابل پیکان به نیمکت انتقال دهد. این در حالی است که احتمالا در این تصمیم، مسئله خستگی و عدم توان حضور در دو بازی پرفشار با فاصله چهار روز هم دخیل بوده است.

نکته جالب اینکه در بازی قبلی بیفوما فیکس نبود و اوریه حضور داشت و حالا برعکس. این دو بازیکن که دوستان صمیمی همدیگر هستند، ادعای هماهنگی بالایی را با هم دارند اما هنوز نشده که در یک ترکیب همزمان وینگر راست و دفاع راست بازی کنند. شاید در بازیهای آینده این اتفاق رخ دهد.

اینطور که پیداست اوریه بعد از درگیری عجیبش در پایان دربی با بازیکنان خودی و مهاج استقلال، در بازی امروز کار را از روی نیمکت آغاز خواهد کرد.

