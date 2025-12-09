واکنش تاج به بلیت پنج میلیاردی ایران در جام جهانی!

به گزارش ایلنا، حضور تیم ملی ایران در لس آنجلس برای دیدار با نیوزلند و بلژیک سبب شده تا فرصت فوق‌العاده برای ایرانیان این شهر شکل بگیرد تا بازی تیم‌ملی را از نزدیک تماشا کنند. جالب اینکه گفته می‌شود بیش از ۵۰۰ هزار ایرانی‌تبار در این شهر حضور دارند که می‌توانند استادیوم بزرگ سو-فی را برای ایران پر کنند.

در این بین اما پس از پایان قرعه‌کشی بازار سیاه عجیب برای فروش بلیت این بازی به راه افتاده است. در حالی که فیفا از فروش ۲ میلیون قطعه بلیت برای کل جام جهانی تا حالا خبر می‌دهد و فعلا عرضه جدیدی را هم اعلام نکرده، دارندگان بلیت این بازی قیمت‌های نجومی را ارائه کرده‌اند.

در سایت‌های جانبی بلیت‌فروشی، اعدادی در حدود ۴۰ هزار دلار برای بهترین نقطه مطرح شده که مشخص نیست البته خریداری هم خواهد داشت یا خیر.

مهدی تاج در این خصوص میگوید: بلیت ممکن است در بازار سیاه این اتفاقات رخ دهد اما نه متوسط قیمت 500 دلار است. کتگوری یک و دو و سه داریم.

او درباره سهم فدراسیون عنوان کرد: هر بازی ما باید برای هشت هزار بلیت بفروشیم، این زیر نظر فدراسیون فوتبال است.

تاج در پاسخ به این سوال که بلیت چگونه فروخته خواهد شد؟ گفت: ما این را بر اساس کدملی بلیت را خواهیم فروخت. متوسط بلیت 500 دلار است.

