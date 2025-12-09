ستاره پرسپولیس در صدر جدول ترانسفرمارکت!

به گزارش ایلنا، اوستون اورونوف سومین فصل حضور در جمع سرخپوشان پایتخت را در حالی پشت سر می‌گذارد که او در این مدت به یکی از پرطرفدارترین بازیکنان این تیم تبدیل شده است. البته اورونوف در عین حال پردرآمدترین بازیکن سرخپوشان پایتخت هم محسوب می‌شود و بیشترین دستمزد را از بودجه این باشگاه به خود اختصاص داده است.

اما جالب این است که در جدیدترین بروزرسانی ترانسفر مارکت، او توانسته برچسب دو میلیون یورویی را روی خود حفظ کند و همچنان ارزشمندترین بازیکن لیگ برتر ایران لقب بگیرد. این در حالی است که اورونوف در این فصل یک گل و یک پاس گل را ثبت کرده اما درخشش در اردوهای ملی و به خصوص بازی با تیم‌ملی مصر و همچنین عدم مصدومیت، سبب شده تا کارشناسان این وبسایت، چیزی از ارزش او کم نکنند.

در رتبه دوم نام یاسر آسانی دیده می‌شود که در ۳۰ سالگی با عملکرد درخشان در استقلال به ۱.۸ میلیون یورو رسیده و شاید با ادامه این روند در آپدیت بعدی، جای اوستون اورونوف را در صدر جدول بگیرد و این جایگاه را به خود اختصاص بدهد.

در بین ۱۰ بازیکن ارزشمند لیگ برتر، تنها پرسپولیس، استقلال، سپاهان و تراکتور نماینده دارند. سرخابی‌ها سه بازیکن و سپاهان و تراکتور دو بازیکن را در اختیار گرفته‌اند.

جالب اینکه علی علیپور مهاجم ۳۰ ساله پرسپولیس برچسب ۱.۵ میلیون یورویی را روی خود دارد که از نظر ارزش برابر با مونیر الحدادی است.

در این لیست جوان‌ترین بازیکن آریا یوسفی است که به واسطه وضعیت سنی و حضور در ترکیب اصلی سپاهان و همچنین دعوت به تیم ملی توانسته برچسب ۱.۴ میلیون یورو را روی خود نگه دارد. باتوجه به اهمیت سن، او می‌تواند در صورت بازی در جام جهانی از این هم با ارزش‌تر بشود.

سقوط مهدی ترابی، ریکاردو آلوز و جلال الدین ماشاریپوف احتمالا علت دیگری غیر از مصدومیت و عدم حضور در ترکیب تیمشان نداشته است. البته آلوز به علت موضوع پرونده تراکتور چند هفته در ترکیب تیمش غایب بود و حالا با عبور از مصدومیت به ترکیب بازگشته است.َ

