ویدئو: همکاری عجیب سوریه و فلسطین در جام ملت های عرب برای صعود مشترک
خلاصه بازی سوریه و فلسطین در مرحله گروهی جام ملت های عرب رو مشاهده می کنید.
به گزارش ایلنا، در رقابتهای گروه A جام ملتهای عرب، شب گذشته تیمهای سوریه و فلسطین در حالی روبهروی یکدیگر قرار گرفتند که با توجه به شکست قطر در برابر تونس در بازی اول، هر دو تیم با کسب یک تساوی میتوانستند همزمان راهی دور بعد شوند.
با وجود اینکه تونس موفق شد قطر میزبان را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد، در نهایت صحنههای عجیبی در مسابقه سوریه و فلسطین رقم خورد؛ جایی که بازیکنان دو تیم عملاً بدون ایجاد فشار و مزاحمت برای یکدیگر، توپ را پاس میدادند تا بازی با تساوی بدون گل به پایان برسد.
اوج ماجرا اما پس از سوت پایان بود؛ زمانی که دو تیم کنار هم ایستادند و جشن صعود مشترک گرفتند، صحنهای که شائبه تبانی را بیش از پیش تقویت کرد.
در زمین، فلسطین برای نخستینبار در تاریخ پنج دوره حضور خود در این رقابتها موفق شد از مرحله گروهی صعود کند. مهاجم تیم، عُدی دبّاغ، تأکید کرد که تیم برای پیروزی بازی میکرد؛ بهویژه پس از اطلاع از پیش افتادن تونس. او گفت: «پیروزی را به دست نیاوردیم، اما مهم این بود که صعود کردیم.» از سوی دیگر، محمود المواس مهاجم سوریه، صعود تیمش را «هدیهای ویژه» در ایام جشن ملی سوریه دانست و عمر خریبین نیز گفت این تیم جوان نیاز به زمان و صبر دارد.
در سوی دیگر گروه، تونس پیروزی چشمگیری برابر قطر به ثبت رساند اما این برد برای صعود کافی نبود. گلهای محمدعلی بن رمضان، یاسین مریاح و محمد بنعلی با وجود دهنفره شدن تیم پس از اخراج الجزیری، سپری از حذف نساخت. سامی الطرابلسی پس از بازی گفت: «آنچه لازم بود انجام دادیم؛ اما نتیجه بازی دیگر به ضرر ما بود. با شروع ضعیفمان برابر سوریه و از دست دادن برد مقابل فلسطین، کار برایمان سخت شد.»