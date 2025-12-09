ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل پیکان

به گزارش ایلنا، پرسپولیس در هفته سیزدهم لیگ برتر باید برابر پیکان قرار بگیرد و اوسمار ویرا مجبور است قرمزهای تهران را با چند تغییر نسبت به دربی راهی زمین مسابقه کند.

به گزارش فوتبالی، هفته سیزدهم لیگ برتر برای اوسمار ویرا اهمیت زیادی دارد و سرمربی پرتغالی پرسپولیس می‌خواهد به سومین برد خود برسد. قرمزهای تهران در هفته گذشته برابر استقلال قرار گرفتند و به تساوی بدون گل مقابل آبی‌های تهران رضایت دادند. حالا اما هواداران پرسپولیس انتظار دارند تیم محبوبشان در مصاف با پیکان برنده از زمین مسابقه خارج شود و در کورس قهرمانی باقی بماند.

طبق شنیده‌های خبرنگار فوتبالی، ترکیب پرسپولیس نسبت به دربی تغییراتی خواهد داشت و سرمربی برزیلی مجبور است این تغییرات را در ترکیب اصلی خود اعمال کند. پیام نیازمند که این روزها مرد اول دروازه پرسپولیس است، مطابق دیدارهای گذشته برابر پیکان هم به میدان می‌رود. یعقوب براجعه هم دفاع راست پرسپولیس است؛ محمدحسین کنعانی زادگان و حسین ابرقویی هم زوج خط دفاعی قرمزهای تهران برای دیدار با پیکان هستند. میلاد محمدی هم که همچنان بدون رقیب در پست دفاع چپ کار خود را دنبال می‌کند.

باتوجه به محرومیت سروش رفیعی و مصدومیت مارکو باکیچ، محمد خدابنده‌لو و میلاد سرلک در خط هافبک برای پرسپولیس به میدان می‌روند. البته خدابنده‌لو کمی مریض‌احوال است اما کادر پزشکی پرسپولیس تلاش می‌کند خدابنده‌لو در ترکیب قرمزها حضور داشته باشد. امید عالیشاه کمی احساس درد در زانوی خود دارد و برای همین اوسمار احتمالا روی کاپیتان پرسپولیس ریسک نمی‌‌کند و بیفوما در ترکیب اصلی به میدان می‌رود.

علی علیپور، اوستون اورونوف و فرشاد احمدزاده هم دیگر بازیکنان پرسپولیس هستند که نام آن‌ها در ترکیب قرمزهای تهران برای دیدار با پیکان دیده می‌شود. ابتدا قرار بود عمری فیکس باشد اما به دلیل مصدومیت جزیی از لیست بازی خط خورد.

به هرجهت ترکیب احتمالی پرسپولیس برای دیدار با پیکان به شرح زیر است:

"پیام نیازمند، براجعه، کنعانی، ابرقویی، میلاد محمدی، میلاد سرلک، محمد خدابنده‌لو، فرشاد احمدزاده، تیوی بیفوما، اوستون اورونوف و علی علیپور".

انتهای پیام/