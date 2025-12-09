خبرگزاری کار ایران
ابهام در وضعیت محمد عمری پیش از دیدار پرسپولیس و پیکان

هم‌زمان با انتشار شایعاتی درباره غیبت احتمالی محمد عمری در بازی پرسپولیس، این باشگاه تصویری از حضور این بازیکن در تمرین امروز منتشر کرد تا بخشی از نگرانی‌ها درباره وضعیت او کاهش یابد.

به گزارش ایلنا،  در آستانه دیدار حساس پرسپولیس مقابل پیکان، اخبار مختلفی درباره شرایط جسمانی محمد عمری، مهاجم جوان سرخ‌پوشان، در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود. این بازیکن پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت هفته‌های گذشته، عملکرد قابل قبولی داشته و در ترکیب تیم اوسمار ویه‌را به یکی از مهره‌های مؤثر تبدیل شده است.

طبق برخی گزارش‌ها، عمری به دلیل سرماخوردگی در جلسه تمرینی امروز غایب بوده و همین غیبت احتمالی باعث شد نام او در فهرست غایبان احتمالی دیدار قرار گیرد. منابع غیررسمی می‌گویند حضور او در مسابقه با پیکان قطعی نیست و این موضوع ممکن است برنامه‌های تاکتیکی اوسمار را دچار تغییر کند.

با این حال باشگاه پرسپولیس عصر روز گذشته بدون ارائه توضیح رسمی درباره وضعیت مصدومان، تصویری از عمری در تمرین تیم منتشر کرد. این اقدام نوعی واکنش غیرمستقیم به شایعات رسانه‌ای تلقی شد و نشان داد که حداقل از نظر باشگاه، مشکل جدی درباره این بازیکن وجود ندارد.

با وجود این، وضعیت نهایی عمری هنوز مشخص نیست و باید دید سرمربی پرسپولیس در نهایت ترجیح می‌دهد از این بازیکن در ترکیب اصلی استفاده کند یا با هدف پیشگیری از تشدید آسیب‌دیدگی احتمالی، او را برای مسابقات آینده حفظ خواهد کرد.

