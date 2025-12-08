تخفیف ۹۰ درصدی استقلال برای بانوان در بازی با ملوان
باشگاه استقلال اعلام کرد بلیت دیدار این تیم مقابل ملوان برای هواداران زن با تخفیف قابلتوجه عرضه خواهد شد.
به گزارش ایلنا، تیم استقلال عصر چهارشنبه در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر میزبان ملوان خواهد بود و مدیریت باشگاه با انتشار اطلاعیهای از اجرای طرحی ویژه برای هواداران زن خبر داد. بنابر این تصمیم، بلیت جایگاه بانوان با تخفیف ۹۰ درصدی در اختیار مخاطبان قرار میگیرد تا شرایط برای حضور بیشتر زنان در ورزشگاه فراهم شود.
باشگاه استقلال در توضیح این طرح اعلام کرده است که این اقدام به مناسبت سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت روز زن صورت میگیرد و هدف آن تقویت نقش هواداران بانو و تسهیل حضور آنان در کنار تیم است. بر این اساس، تمامی بانوان میتوانند با پرداخت مبلغی بسیار کمتر نسبت به قیمت اصلی، بلیت مسابقه را خریداری کنند.
همچنین طبق اعلام باشگاه، آن دسته از بانوانی که پیش از اعلام این طرح بلیت را با قیمت کامل خریداری کردهاند، مابهالتفاوت مبلغ پرداختیشان بهطور کامل بازگردانده خواهد شد.
باشگاه استقلال این اقدام را بخشی از برنامههای حمایتی خود در جهت «تکریم جایگاه زنان» و ایجاد فرصت برابر برای تماشای مسابقات عنوان کرده است.