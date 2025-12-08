خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تخفیف ۹۰ درصدی استقلال برای بانوان در بازی با ملوان

تخفیف ۹۰ درصدی استقلال برای بانوان در بازی با ملوان
کد خبر : 1724816
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه استقلال اعلام کرد بلیت دیدار این تیم مقابل ملوان برای هواداران زن با تخفیف قابل‌توجه عرضه خواهد شد.

به گزارش ایلنا،  تیم استقلال عصر چهارشنبه در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر میزبان ملوان خواهد بود و مدیریت باشگاه با انتشار اطلاعیه‌ای از اجرای طرحی ویژه برای هواداران زن خبر داد. بنابر این تصمیم، بلیت جایگاه بانوان با تخفیف ۹۰ درصدی در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد تا شرایط برای حضور بیشتر زنان در ورزشگاه فراهم شود.

باشگاه استقلال در توضیح این طرح اعلام کرده است که این اقدام به مناسبت سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت روز زن صورت می‌گیرد و هدف آن تقویت نقش هواداران بانو و تسهیل حضور آنان در کنار تیم است. بر این اساس، تمامی بانوان می‌توانند با پرداخت مبلغی بسیار کمتر نسبت به قیمت اصلی، بلیت مسابقه را خریداری کنند.

همچنین طبق اعلام باشگاه، آن دسته از بانوانی که پیش از اعلام این طرح بلیت را با قیمت کامل خریداری کرده‌اند، مابه‌التفاوت مبلغ پرداختی‌شان به‌طور کامل بازگردانده خواهد شد.

باشگاه استقلال این اقدام را بخشی از برنامه‌های حمایتی خود در جهت «تکریم جایگاه زنان» و ایجاد فرصت برابر برای تماشای مسابقات عنوان کرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری