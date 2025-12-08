مجتبی جباری سرمربی مس رفسنجان شد
پس از چند روز ابهام و انتشار گمانهزنیها درباره آینده نیمکت مس رفسنجان، مدیریت باشگاه سرانجام تصمیم نهایی خود را گرفت و مجتبی جباری را به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی کرد.
به گزارش ایلنا، پس از جدایی رسول خطیبی از هدایت مس رفسنجان و در حالی که طی روزهای اخیر نامهای مختلفی برای نشستن روی نیمکت این تیم مطرح میشد، باشگاه مس با انتشار اطلاعیهای رسمی، مجتبی جباری را به عنوان سرمربی جدید خود معرفی کرد. این تصمیم در حالی اعلام شد که فضای باشگاه طی روزهای گذشته با شایعات متعدد و اخبار متناقض درباره انتخاب سرمربی جدید همراه بود.
جباری که فصل گذشته در مقطعی کوتاه اما مهم هدایت استقلال را بر عهده داشت، طی شش دیدار با کسب چهار پیروزی، یک تساوی و یک شکست عملکرد قابل قبولی ارائه کرد و در نهایت با قهرمانی استقلال در جام حذفی، نام خود را به عنوان یکی از مربیان جوان و آیندهدار مطرح ساخت. همین عملکرد موجب شد مدیران مس نگاه جدیتری به او داشته باشند.
روند مذاکرات پس از خروج خطیبی آغاز شد و در ابتدا نامهایی چون سهراب بختیاریزاده و چند گزینه دیگر مطرح شد اما حضور جباری در رفسنجان و مشاهده تمرینات غیررسمی تیم باعث شد احتمال انتخاب او افزایش یابد. با این حال رسانه رسمی باشگاه تصویری از حضور او در باشگاه منتشر نکرد؛ مسئلهای که به شایعاتی درباره اختلافنظر مدیران شرکت مس و تأخیر در تأیید نهایی دامن زد.
در همین روزها، برخی گزارشها از نارضایتی میثم پاریزی مدیرعامل باشگاه و حتی احتمال استعفای او حکایت داشت؛ موضوعی که به نظر میرسید فضای باشگاه را تحت تأثیر قرار داده باشد. با وجود این حاشیهها، در نهایت کمیته فنی باشگاه جمعبندی خود را ارائه کرد و با تأیید هیئتمدیره، جباری رسماً هدایت تیم را برعهده گرفت.
باشگاه مس در بیانیه رسمی خود اعلام کرد:
«پس از انجام مذاکرات با مجتبی جباری و ارزیابی گزینههای مختلف، توافق نهایی با ایشان حاصل شد. جباری که سابقه حضور در نیروی زمینی و استقلال تهران را دارد و فصل گذشته موفق شد استقلال را قهرمان جام حذفی کند، از امروز هدایت تیم مس رفسنجان را بر عهده خواهد داشت.»
جباری که فصل گذشته ابتدا به عنوان دستیار میودراگ بوژویچ در استقلال فعالیت میکرد و در ادامه هدایت تیم را در هفتههای پایانی بر عهده گرفت، اکنون وارد چالشی بسیار سنگینتر شده است. مس رفسنجان با تنها هفت امتیاز از دوازده مسابقه، در قعر جدول لیگ برتر قرار دارد و مسیر دشواری پیش روی سرمربی جدید خواهد بود.
نارنجیپوشان در هفتههای آتی برنامهای فشرده و سنگین دارند؛ ابتدا در رفسنجان به مصاف فولاد میروند، سپس دیدارهایی برابر گلگهر و پرسپولیس در پیش خواهند داشت. علاوه بر این، مسابقه جام حذفی برابر گلگهر در سیرجان نیز یکی از آزمونهای مهم جباری در آغاز کارش محسوب میشود.
ورود جباری به مس رفسنجان آغاز دورهای تازه برای این باشگاه است؛ مقطعی حساس که میتواند مسیر آینده یکی از امیدهای مربیگری فوتبال ایران را نیز تحتتأثیر قرار دهد.