به گزارش ایلنا، تیم شمس‌آذر قزوین فردا در دیداری مهم و تأثیرگذار بر وضعیت این تیم در جدول، میزبان گل‌گهر سیرجان خواهد بود. مسابقه‌ای که برای شاگردان وحید رضایی حکم خروج از منطقه خطر را دارد. در مقابل، گل‌گهر که به دنبال نزدیک‌شدن به نیمه بالایی جدول است، طی پنج هفته اخیر امتیازات کمتری نسبت به نماینده قزوین کسب کرده و این مسئله به گفته سرمربی شمس‌آذر، انگیزه تیم میزبان را افزایش داده است.

وحید رضایی در آغاز نشست خبری ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت یکی از هواداران قدیمی باشگاه گفت:

یکی از طرفداران همیشگی‌مان، مرحوم رسول حسینی، را از دست دادیم. او در بیشتر مسابقات کنار تیم بود و جا دارد به خانواده محترمش تسلیت بگویم. یادش گرامی.

سرمربی شمس‌آذر درباره شرایط فنی تیمش پیش از این دیدار توضیح داد: در بازی گذشته مقابل خیبر خرم‌آباد نمایش خوبی داشتیم و می‌توانستیم برنده میدان شویم اما در ضربه آخر دقت لازم را نداشتیم. برای مصاف با گل‌گهر کاملاً آماده‌ایم. حریف از تیم‌های باتجربه لیگ است و کادر فنی توانمندی دارد اما با پشتوانه تمرینات مناسب و حمایت هواداران، هدفمان فقط کسب سه امتیاز است تا جایگاهمان در جدول سر و سامان بگیرد.

رضایی درباره وضعیت بازیکنان مصدوم نیز گفت که شرایط تیم نسبتاً مطلوب است: به جز علیرضا دغاغه و امیرمحمد محکم‌کار که مصدومیت دارند، سایر نفرات در اختیار تیم هستند. حتی مهدی محمدی هم شرایط خوبی پیدا کرده است. امیدوارم با حضور پررنگ هواداران در ورزشگاه، بتوانیم بازی را به سود خود تمام کنیم.

او درباره ارزیابی فنی از گل‌گهر افزود: بازی اخیر آنها مقابل پیکان را کامل بررسی کردیم و نقاط قوت و ضعفشان برای ما مشخص است. با وجود شکست هفته گذشته، تیمی باتجربه و باانگیزه هستند. با شناختی که از بازیکنان خودم دارم و با توجه به روحیه جنگندگی آنها، برای برد وارد زمین می‌شویم.

رضایی کیفیت فنی تیمش را عامل اصلی رضایت‌مندی کادر فنی و حمایت هواداران توصیف کرد و ادامه داد:

مردم قزوین نگاه فوتبالی دارند و شرایط تیم را درک می‌کنند. عملکرد خوب ما باعث شده اکثر مربیان حریف بعد از مسابقه بگویند تیمشان به کیفیت همیشگی نرسیده و این به دلیل قدرت فنی بازیکنان شمس‌آذر است. تیم ما چه در فاز دفاع و چه در حمله، ساختار منسجمی دارد و حتی در بازی‌های خارج از خانه هم موقعیت‌های جدی ایجاد می‌کنیم.

او تأکید کرد که برای شمس‌آذر کیفیت بازی اولویت دارد: ممکن است تیمی یکی دو هفته به‌صورت اتفاقی نتیجه بگیرد اما ما روی روند عملکرد تمرکز داریم. اگر نقطه شروع نتیجه‌گیری فرا برسد، ادامه مسیر برای ما آسان‌تر خواهد شد. هیچ امتیازی که گرفته‌ایم حاصل شانس نبوده و همه چیز بر پایه تلاش و عملکرد واقعی تیم است.

سرمربی شمس‌آذر در پایان درباره مشکل تمام‌کنندگی تیم گفت: موقعیت‌هایی که در هفته‌های اخیر توسط سهیل بحیرایی، سهیل فداکار یا صائب محبی از دست رفت، توپ‌های سختی بود و این اتفاقات در فوتبال طبیعی است. مهم‌ترین مسئله عملکرد کلی تیم است. اطمینان دارم که با همین کیفیت، نوبت گل‌زنی‌های ما هم خواهد رسید و می‌توانیم از فرصت‌های ایجادشده بهترین استفاده را ببریم.

انتهای پیام/