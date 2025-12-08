محمد صلاح از فهرست لیورپول خط خورد

به گزارش ایلنا، این تصمیم توسط ریچارد هیوز، مدیر ورزشی باشگاه، به همراه مالکیت باشگاه و سرمربی آرنه اشلوت اتخاذ شد که حمایت آن‌ها از مربی هلندی را نشان می‌دهد. رسانه‌های انگلیسی این خبر را روز دوشنبه منتشر کرده بودند و سپس لیورپول در همان روز ترکیب سفر خود را تأیید کرد.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که صلاح، که روز دوشنبه با هم‌تیمی‌هایش تمرین کرده بود، روز شنبه اظهار داشت که احساس می‌کند «زیر اتوبوس انداخته شده» و رابطه‌اش با اشلوت به هم خورده است.

گزینه‌های تهاجمی لیورپول برای بازی با اینتر با غیبت کودی خاکپو و فدریکو کیه‌زا نیز محدودتر شده است و اشلوت تنها با بازیکنانی چون هوگو اکیتیکه، الکساندر ایساک، ریو نگوموها و فلوریان ویرتز به عنوان مهاجم در دسترس مواجه است.

صلاح پس از تساوی با لیدز یونایتد صحبت کرد، سومین بازی متوالی که نام او در فهرست ذخیره‌های لیورپول قرار داشت و دومین باری بود که در آن بازی نکرد.

او همچنین در مورد احتمال خروج از آنفیلد در ژانویه صحبت کرد و ادعا کرد که به عنوان قربانی مشکلات این فصل لیورپول معرفی شده و تأکید کرد که «کسی نمی‌خواهد من در باشگاه باشم‌.»

لیورپول غیبت ملی‌پوش مصری برابر اینتر به عنوان اقدام انضباطی در نظر نمی‌گیرد و این مرحله را به طور جداگانه ارزیابی می‌کند و تأثیری بر انتخاب‌های آینده صلاح، از جمله بازی روز شنبه در لیگ برتر مقابل برایتون نخواهد داشت.

بر اساس گزارش اتلتیک، منابع آگاه از وضعیت که به دلیل عدم اجازه برای صحبت عمومی ناشناس باقی ماندند، اعلام کردند که صلاح به خاطر اظهاراتش با اقدامات انضباطی بیشتری مواجه نخواهد شد و اعتقاد دارند که بازیکن و باشگاه از یک دوره کوتاه دوری از انتخاب سود خواهند برد.

لیورپول تأکید می‌کند که به طور کامل به صلاح و قرارداد او که تا سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد، متعهد است و همچنین بر این نکته تأکید می‌کند که وضعیت کنونی موقتی است و هنوز ممکن است بهبود یابد.

