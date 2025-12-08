کمیته انضباطی اعلام کرد؛ آدان نه، استقلال شاکی سروش رفیعی!

به گزارش ایلنا، ظهر امروز علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی استقلال در صفحه توییتر خوداعلام کرد که آنتونیو آدان دروازه‌بان اسپانیایی استقلال از شکایت علیه سروش رفیعی هافبک پرسپولیس به خاطر الفاظی که در دربی علیه او به کار برد، صرف نظر کرده است.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسید، حواشی پیش آمده درباره ویدئوی منتشرشده از سروش رفیعی نیز خاتمه یابد، اما اطلاعیه ای که کمیته انضباطی صادر کرد ، نشان داد باشگاه استقلال علیه کاپیتان پرسپولیس شکایت جاری کرده است.

بعد از جلسه ای که امروز در کمیته انضباطی با حضور نماینده های حقوقی استقلال و پرسپولیس برگزار شد، فدراسیون فوتبال در گزارش این موضوع نوشت: «پس از دریافت گزارش ناظر دیدار پرسپولیس و استقلال و همچنین شکایت رسمی باشگاه استقلال نسبت به تخلفات و حواشی شکل‌گرفته در جریان این مسابقه، جلسه‌ای ویژه در روزهای آینده برگزار خواهد شد.»

این مسئله نشان می دهد که با وجود صرف نظر آدان از شکایت علیه سروش رفیعی، بخش حقوقی باشگاه استقلال جداگانه از هافبک پرسپولیس شکایت کرده و این مسئله را پیگیری خواهند کرد.

