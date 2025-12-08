خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کمیته انضباطی اعلام کرد؛ آدان نه، استقلال شاکی سروش رفیعی!

کمیته انضباطی اعلام کرد؛ آدان نه، استقلال شاکی سروش رفیعی!
کد خبر : 1724785
لینک کوتاه کپی شد.

با وجود اعلام باشگاه استقلال مبنی بر گذشتن آنتونیو آدان از شکایت علیه سروش رفیعی، اما شکایت آبی پوشان پابرجا است.

به گزارش ایلنا، ظهر امروز علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی استقلال در صفحه توییتر خوداعلام کرد که آنتونیو آدان دروازه‌بان اسپانیایی استقلال از شکایت علیه سروش رفیعی هافبک پرسپولیس به خاطر الفاظی که در دربی علیه او به کار برد، صرف نظر کرده است.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسید، حواشی پیش آمده درباره ویدئوی منتشرشده از سروش رفیعی نیز خاتمه یابد، اما اطلاعیه ای که کمیته انضباطی صادر کرد ، نشان داد باشگاه استقلال علیه کاپیتان پرسپولیس شکایت جاری کرده است.

بعد از جلسه ای که امروز در کمیته انضباطی با حضور نماینده های حقوقی استقلال و پرسپولیس برگزار شد، فدراسیون فوتبال در گزارش این موضوع نوشت: «پس از دریافت گزارش ناظر دیدار پرسپولیس و استقلال و همچنین شکایت رسمی باشگاه استقلال نسبت به تخلفات و حواشی شکل‌گرفته در جریان این مسابقه، جلسه‌ای ویژه در روزهای آینده برگزار خواهد شد.»

این مسئله نشان می دهد که با وجود صرف نظر آدان از شکایت علیه سروش رفیعی، بخش حقوقی باشگاه استقلال جداگانه از هافبک پرسپولیس شکایت کرده و این مسئله را پیگیری خواهند کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری