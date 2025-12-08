خبرگزاری کار ایران
مصدومیت جدید میلیتائو

ستاره برزیلی رئال مادرید ۳ تا ۴ ماه خانه‌نشین شد

ستاره برزیلی رئال مادرید ۳ تا ۴ ماه خانه‌نشین شد
باشگاه رئال مادرید با انتشار بیانیه‌ای، شدت مصدومیت ادر میلیتائو را که در جریان دیدار مقابل سلتاویگو از زمین خارج شد، رسماً تأیید کرد.

به گزارش ایلنا، بر اساس تشخیص کادر پزشکی، مدافع برزیلی به دلیل پارگی عضله دوسر رانی (همسترینگ) پای چپ از ناحیه تاندون، حداقل به ۳ تا ۴ ماه خانه‌نشینی اجباری محکوم شد.

پس از انجام آزمایش‌های تکمیلی توسط کادر پزشکی رئال مادرید بر روی ادر میلیتائو، مشخص شد که این بازیکن دچار پارگی عضله دوسر رانی (Biceps Femoris) پای چپ با درگیری تاندون نزدیک (پروگزیمال) شده است و روند درمان و بهبودی او تحت نظارت قرار خواهد گرفت. این بیانیه در خصوص شدت مصدومیت مدافع میانی برزیلی منتشر شد که در دقیقه ۲۴ دیدار مقابل سلتاویگو در سانتیاگو برنابئو مجبور به ترک زمین شده بود.

نکته‌ای که شوک این مصدومیت را مضاعف می‌کند، این است که آسیب‌دیدگی در یک حرکت دفاعی کاملاً معمولی رخ داد؛ یک دوی ساده دفاعی که تیم را از دریافت گل اول نجات داد. این ضربه ناگهانی، بدون هیچ برخورد یا تکل خشنی، در حرکتی که هر فوتبالیستی ده‌ها بار در طول بازی انجام می‌دهد، رقم خورد و سرنوشت را برای آزمایشی دوباره پیش روی ستاره برزیلی قرار داد.

ضربه غیرمنتظره پس از بازگشت به اوج آمادگی

این مصدومیت در بدترین زمان ممکن و در حالی به سراغ میلیتائو آمد که او پس از غیبت طولانی‌مدت، به اوج آمادگی خود بازگشته بود. پس از غلبه بر دو مصدومیت جدی رباط صلیبی قدامی (ACL) در دو سال گذشته، او نه تنها جایگاه خود را در ترکیب اصلی بازیابی کرده بود، بلکه به یکی از ارکان اصلی و ستون‌های دفاعی تیم تبدیل شده بود. حضور او در خط دفاعی نه تنها امنیت، بلکه اعتماد به نفس را نیز به هم‌تیمی‌ها و کادر فنی تزریق کرده بود.

سابقه مصدومیت‌های میلیتائو، این عقب‌نشینی اخیر را به چالشی بزرگ‌تر تبدیل می‌کند. او در آگوست ۲۰۲۳ دچار پارگی رباط صلیبی (ACL) زانوی چپ شد و تنها یک سال بعد، در نوامبر ۲۰۲۴، پارگی دیگری در رباط صلیبی زانوی راست (با درگیری هر دو منیسک)، او را در مجموع به مدت ۴۳۸ روز از میادین دور نگه داشت. این مدافع برزیلی پیش‌تر اعتراف کرده بود: «با دومین مصدومیت ACL، به ترک فوتبال فکر کردم.»

غلبه بر دو مصدومیت با این بزرگی، برای تضعیف روحیه هر بازیکنی کافی بود، اما میلیتائو توانست بازگردد، آمادگی خود را بازیابد و دوباره جایگاهش را تثبیت کند. اکنون، مصدومیتی دیگر این ستاره برزیلی را سخت تحت تأثیر قرار داده است.

