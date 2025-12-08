خبرگزاری کار ایران
والیبال قهرمانی دانش‌آموزان جهان- چین؛

صدرنشینی مقتدرانه دختران ایران با غلبه بر شیلی

تیم والیبال دانش‌آموزی دختران ایران مقابل شیلی، آخرین حریف دور گروهی خود نیز به پیروزی قاطع دو بر صفر دست یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در سومین روز از رقابت‌های والیبال قهرمانی دانش‌آموزان زیر ۱۵سال جهان در شانگلو چین، تیم‌ملی والیبال دانش‌آموزی دختران ایران بامداد امروز به وقت تهران، در چهارمین و آخرین بازی دور گروهی خود مقابل شیلی به میدان رفت و توانست در دو ست پیاپی این حریف آمریکای جنوبی خود را نیز از پیش روی بردارد.

دختران والیبالیست ایران در این بازی در دست اول ابتدا ۲۵ بر ۱۲ پیروز شدند و در ادامه، در دست دوم نیز موفق شدند با حساب ۲۵ بر ۱۸ برنده شده و در مجموع دو بر صفر در این دیدار پیروز شوند.

تیم‌ملی والیبال دختران دانش‌آموز ایران که پیش از این تیم‌های هند، اوگاندا و بلغارستان را شکست داده بود، با این پیروزی و کسب حداکثر امتیازات ممکن، با ۱۲ امتیاز قاطعانه در صدر جدول گروهD قرار گرفت.

دختران والیبالیست ایران، امروز در پایان رقابت‌های دور گروهی حریف دور حذفی خود را شناختند و حالا بایست در دور حذفی در روز چهارشنبه به مصاف برزیل بروند.

پسران دانش‌آموز ایران نیز امروز ظهر راس ساعت۱۲ ظهر به وقت تهران سومین بازی گروهی خود را مقابل عربستان برگزار خواهند کرد.

