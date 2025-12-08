پسران ایران با شکست عربستان به عنوان سرگروه صعود کردند

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در سومین روز از رقابت‌های والیبال قهرمانی دانش‌آموزان زیر ۱۵سال جهان در شانگلو چین، تیم‌ملی والیبال دانش‌آموزی پسران ایران ظهر امروز به وقت تهران، در سومین و آخرین بازی دور گروهی خود مقابل عربستان صف آرایی کرد و توانست در دو ست پیاپی این حریف آسیایی خود را از پیش‌روی بردارد.

پسران والیبالیست ایران که پیش از این تیم‌های نیجریه و چین۲ را شکست داده بودند، در بازی امروز نیز ابتدا در دست اول ۲۵ بر ۱۸ پیروز شدند و در دست دوم موفق به شکست عربستان با حساب ۲۵ بر۱۷ شدند تا در مجموع دو بر صفر در این دیدار پیروز شوند. پسران ایران با ۸ امتیاز به عنوان سرگروه به جمع هشت تیم راه یافته و حریف چین۱ در دور یک چهارم نهایی شد.

گفتنی است دیدار تیم‌های ملی والیبال پسران دانش‌آموز ایران و چین۱ پس از یک روز استراحت در روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه، ساعت۶ بامداد به وقت ایران برگزار خواهد شد. ضمن اینکه دیدار یک چهارم نهایی دختران ایران نیز مقابل برزیل در همین روز در ساعت ۸ بامداد به وقت کشورمان برگزار خواهد شد.

