خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

والیبال قهرمانی دانش‌آموزان جهان- چین؛

پسران ایران با شکست عربستان به عنوان سرگروه صعود کردند

پسران ایران با شکست عربستان به عنوان سرگروه صعود کردند
کد خبر : 1724756
لینک کوتاه کپی شد.

تیم‌ملی والیبال دانش‌آموزی ایران با پیروزی 2 بر صفر مقابل عربستان به عنوان سرگروه به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در سومین روز از رقابت‌های والیبال قهرمانی دانش‌آموزان زیر ۱۵سال جهان در شانگلو چین، تیم‌ملی والیبال دانش‌آموزی پسران ایران ظهر امروز به وقت تهران، در سومین و آخرین بازی دور گروهی خود مقابل عربستان صف آرایی کرد و توانست در دو ست پیاپی این حریف آسیایی خود را از پیش‌روی بردارد.

پسران والیبالیست ایران که پیش از این تیم‌های نیجریه و چین۲ را شکست داده بودند، در بازی امروز نیز ابتدا در دست اول ۲۵ بر ۱۸ پیروز شدند و در دست دوم موفق به شکست عربستان با حساب ۲۵ بر۱۷ شدند تا در مجموع دو بر صفر در این دیدار پیروز شوند. پسران ایران با ۸ امتیاز به عنوان سرگروه به جمع هشت تیم راه یافته و حریف چین۱ در دور یک چهارم نهایی شد.

گفتنی است دیدار تیم‌های ملی والیبال پسران دانش‌آموز ایران و چین۱ پس از یک روز استراحت در روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه، ساعت۶ بامداد به وقت ایران برگزار خواهد شد. ضمن اینکه دیدار یک چهارم نهایی دختران ایران نیز مقابل برزیل در همین روز در ساعت ۸ بامداد به وقت کشورمان برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری