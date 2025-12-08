خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

​نشست اضطراری در برنابئو: زیدان و کلوپ، گزینه جانشینی ژابی آلونسو!

​نشست اضطراری در برنابئو: زیدان و کلوپ، گزینه جانشینی ژابی آلونسو!
کد خبر : 1724753
لینک کوتاه کپی شد.

پس از شکست ناامیدکننده رئال مادرید مقابل سلتاویگو و از دست دادن صدر جدول لالیگا، مدیران باشگاه تا پاسی از شب در ورزشگاه برنابئو جلسه‌ای بحرانی برگزار کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، یکشنبه شب در سانتیاگو برنابئو به شبی طولانی و پرچالش برای مدیریت رئال مادرید تبدیل شد. پس از باخت مقابل سلتاویگو که باعث شد فاصله این تیم با بارسلونا به چهار امتیاز برسد (درحالی‌که تنها یک ماه پیش رئال پنج امتیاز جلوتر بود)، مدیران باشگاه تشکیل جلسه دادند تا این شکست  و روند غیرقابل توضیح پنج هفته اخیر را به دقت بررسی کنند.

فلورنتینو پرز و مشاوران او در جلسه‌ای اضطراری که تا ساعات اولیه صبح به طول انجامید، چندین موضوع فوری را روی میز بحث گذاشتند. از جمله این مسائل می‌توان به افت شدید آمادگی تیم اشاره کرد که در بازی مقابل سلتاویگو بیش از هر زمان دیگری مشهود بود، تیمی که در برنابئو بر رئال مادرید کاملاً مسلط بود.

همچنین در این دستور جلسه، بحران مصدومیت‌ها به خصوص در خط دفاعی (که آخرین مورد آن مصدومیت جدی میلیتائو است) و البته تصمیمات داوری که منجر به اخراج سه بازیکن و در نتیجه، تضعیف شدید خط دفاع برای بازی بعدی لالیگا شد، مورد بررسی قرار گرفت. عملکرد کوینترو گونزالس، داور بازی، این دیدگاه دیرینه مدیریت باشگاه را تقویت کرد که تصمیمات داوری در مسابقات داخلی به نفع رئال مادرید نیست.

ضرب‌الاجل سیتی؛ آینده آلونسو روی میز

با این حال، مهم‌ترین بخش این جلسه به بررسی مشکلات فعلی تیم (کسب تنها سه پیروزی در هفت بازی اخیر) و تمرکز بر عملکرد ژابی آلونسو و رابطه‌اش با بخش قابل توجهی از رختکن اختصاص یافت.

عدم تفاهم میان مربی باسکی و برخی از بازیکنان کلیدی تیم، که در مواردی مانند تعویض وینیسیوس در ال‌کلاسیکو مشهود بود، به نگرانی اصلی باشگاه تبدیل شده است. از همین رو، دیدار روز چهارشنبه مقابل منچسترسیتی در لیگ قهرمانان اروپا به عنوان ضرب‌الاجلی برای واکنش فوری بازیکنان و کادر فنی تعیین شده است.

بسیاری از مسائل، از جمله آینده ژابی آلونسو، به نتیجه و عملکرد تیم در آن مسابقه بستگی خواهد داشت. در حال حاضر، نام‌های جانشینان احتمالی آلونسو مطرح شده‌اند که زین‌الدین زیدان در صدر بیشتر پیش‌بینی‌ها قرار دارد. گزینه پیچیده‌تر دیگر یورگن کلوپ است که پس از یک دوره طولانی و موفق در لیورپول، در حال حاضر از میادین فاصله گرفته است.

بحران در همه ابعاد، در رئال مادرید خود را نشان داده است؛ تیم در شرایطی که موضعی مستحکم در لالیگا داشت، اکنون آن را به نفع بارسلونا از دست داده است. بلوگرانا، علیرغم شکست در ال‌کلاسیکو و موقعیت متزلزل‌تر در لیگ قهرمانان، اکنون از نظر عملکرد و روحیه کلی، بسیار جلوتر از مادریدی‌ها به نظر می‌رسد.

بازی روز چهارشنبه مقابل یک حریف معتبر اروپایی می‌تواند نقطه عطفی برای رئال مادرید و به ویژه برای ژابی آلونسو باشد. همانطور که مشخص است، سرمربی در زمان بحران، ضعیف‌ترین حلقه به شمار می‌رود، اگرچه تحلیل‌های انجام شده توسط هیئت مدیره باشگاه، هیچ بازیکن مهمی را از انتقاد مصون نگذاشته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری