​نشست اضطراری در برنابئو: زیدان و کلوپ، گزینه جانشینی ژابی آلونسو!

به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، یکشنبه شب در سانتیاگو برنابئو به شبی طولانی و پرچالش برای مدیریت رئال مادرید تبدیل شد. پس از باخت مقابل سلتاویگو که باعث شد فاصله این تیم با بارسلونا به چهار امتیاز برسد (درحالی‌که تنها یک ماه پیش رئال پنج امتیاز جلوتر بود)، مدیران باشگاه تشکیل جلسه دادند تا این شکست و روند غیرقابل توضیح پنج هفته اخیر را به دقت بررسی کنند.

فلورنتینو پرز و مشاوران او در جلسه‌ای اضطراری که تا ساعات اولیه صبح به طول انجامید، چندین موضوع فوری را روی میز بحث گذاشتند. از جمله این مسائل می‌توان به افت شدید آمادگی تیم اشاره کرد که در بازی مقابل سلتاویگو بیش از هر زمان دیگری مشهود بود، تیمی که در برنابئو بر رئال مادرید کاملاً مسلط بود.

همچنین در این دستور جلسه، بحران مصدومیت‌ها به خصوص در خط دفاعی (که آخرین مورد آن مصدومیت جدی میلیتائو است) و البته تصمیمات داوری که منجر به اخراج سه بازیکن و در نتیجه، تضعیف شدید خط دفاع برای بازی بعدی لالیگا شد، مورد بررسی قرار گرفت. عملکرد کوینترو گونزالس، داور بازی، این دیدگاه دیرینه مدیریت باشگاه را تقویت کرد که تصمیمات داوری در مسابقات داخلی به نفع رئال مادرید نیست.

ضرب‌الاجل سیتی؛ آینده آلونسو روی میز

با این حال، مهم‌ترین بخش این جلسه به بررسی مشکلات فعلی تیم (کسب تنها سه پیروزی در هفت بازی اخیر) و تمرکز بر عملکرد ژابی آلونسو و رابطه‌اش با بخش قابل توجهی از رختکن اختصاص یافت.

عدم تفاهم میان مربی باسکی و برخی از بازیکنان کلیدی تیم، که در مواردی مانند تعویض وینیسیوس در ال‌کلاسیکو مشهود بود، به نگرانی اصلی باشگاه تبدیل شده است. از همین رو، دیدار روز چهارشنبه مقابل منچسترسیتی در لیگ قهرمانان اروپا به عنوان ضرب‌الاجلی برای واکنش فوری بازیکنان و کادر فنی تعیین شده است.

بسیاری از مسائل، از جمله آینده ژابی آلونسو، به نتیجه و عملکرد تیم در آن مسابقه بستگی خواهد داشت. در حال حاضر، نام‌های جانشینان احتمالی آلونسو مطرح شده‌اند که زین‌الدین زیدان در صدر بیشتر پیش‌بینی‌ها قرار دارد. گزینه پیچیده‌تر دیگر یورگن کلوپ است که پس از یک دوره طولانی و موفق در لیورپول، در حال حاضر از میادین فاصله گرفته است.

بحران در همه ابعاد، در رئال مادرید خود را نشان داده است؛ تیم در شرایطی که موضعی مستحکم در لالیگا داشت، اکنون آن را به نفع بارسلونا از دست داده است. بلوگرانا، علیرغم شکست در ال‌کلاسیکو و موقعیت متزلزل‌تر در لیگ قهرمانان، اکنون از نظر عملکرد و روحیه کلی، بسیار جلوتر از مادریدی‌ها به نظر می‌رسد.

بازی روز چهارشنبه مقابل یک حریف معتبر اروپایی می‌تواند نقطه عطفی برای رئال مادرید و به ویژه برای ژابی آلونسو باشد. همانطور که مشخص است، سرمربی در زمان بحران، ضعیف‌ترین حلقه به شمار می‌رود، اگرچه تحلیل‌های انجام شده توسط هیئت مدیره باشگاه، هیچ بازیکن مهمی را از انتقاد مصون نگذاشته است.

انتهای پیام/