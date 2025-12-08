اولین شاگرد ایرانی منصوریان در الطلبه عراق مشخص شد

به گزارش ایلنا، یکی از جالب‌ترین انتقال‌های این فصل پیوستن علیرضا منصوریان،‌سرمربی با تجربه ایرانی به تیم الطلبه عراق بود. بعد از این انتقال مشخص بود که پای بازیکنان ایرانی و شاگردان سابق منصوریان در لیگ برتر به الطلبه باز خواهد شد.

حالا علیرضا منصوریان درخواست جذب فرشید باقری، هافبک سابق استقلال، گل گهر و مس رفسنجان را داده و این هافبک 33 ساله راهی الطلبه خواهد شد تا این بار در عراق شاگرد علیرضا منصوریان شود.

باید دید در روزهای آینده باز هم بازیکن ایرانی به اسکواد الطلبه اضافه خواهد شد یا خیر.

