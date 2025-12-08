خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اولین شاگرد ایرانی منصوریان در الطلبه عراق مشخص شد

اولین شاگرد ایرانی منصوریان در الطلبه عراق مشخص شد
کد خبر : 1724746
لینک کوتاه کپی شد.

فرشید باقری، هافبک سابق استقلال به الطلبه عراق پیوست.

به گزارش ایلنا،  یکی از جالب‌ترین انتقال‌های این فصل پیوستن علیرضا منصوریان،‌سرمربی با تجربه ایرانی به تیم الطلبه عراق بود. بعد از این انتقال مشخص بود که پای بازیکنان ایرانی و شاگردان سابق منصوریان در لیگ برتر به الطلبه باز خواهد شد.

حالا علیرضا منصوریان درخواست جذب فرشید باقری، هافبک سابق استقلال، گل گهر و مس رفسنجان را داده و این هافبک 33 ساله راهی الطلبه  خواهد شد تا این بار در عراق شاگرد علیرضا منصوریان شود.

باید دید در روزهای آینده باز هم بازیکن ایرانی به اسکواد الطلبه اضافه خواهد شد یا خیر.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری