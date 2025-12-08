اندونگ و بایناما به تیم ملی گابن دعوت شدند
دو لژیونر شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران برای حضور در جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵ به اردوی تیم ملی گابن را تجربه خواهند کرد.
به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال گابن فهرست بازیکنان دعوتشده به اردوی آمادهسازی پیش از جام ملتهای آفریقا را منتشر کرد. در این فهرست نام دیدیه اندونگ، هافبک میانی استقلال، و اریک بایناما، هافبک گلگهر سیرجان، نیز به چشم میخورد.
گابن در گروه F این رقابتها با کامرون، موزامبیک و ساحل عاج همگروه است و نخستین دیدار خود را روز سوم دیماه مقابل کامرون برگزار میکند.
با این حساب، اندونگ چهار دیدار آینده استقلال مقابل فولاد هرمزگان (جام حذفی)، المحرق بحرین (لیگ نخبگان آسیا)، گلگهر سیرجان و سپاهان را از دست خواهد داد. بایناما نیز دو بازی گلگهر برابر مس رفسنجان و استقلال را غایب خواهد بود.
هر دو بازیکن پس از پایان هفته چهاردهم لیگ برتر ایران را ترک میکنند و به اردوی تیم ملی گابن ملحق میشوند. حضور این دو بازیکن در ترکیب اصلی گابن میتواند تأثیر قابل توجهی بر روند آمادهسازی دو باشگاه ایرانی در هفتههای پایانی نیمفصل اول داشته باشد.