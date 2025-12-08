پوستر خاص شمسآذر برای هوادار محبوب (عکس)
باشگاه شمسآذر قزوین پوستر این هفته خود را در سوگ هوادار فقید خود طراحی کرده است.
به گزارش ایلنا، این هوادار شمس آذر که به عنوان یک همراه همیشگی با عنوان "عمو رسول" در تیم و بین هواداران مشهور بود، طی فصول گذشته، در سرد و گرم فوتبال، همواره کنار شمسآذر ایستاد و با حضور آرام و صمیمانهاش، بخشی از هویت و خاطرات سکوهای قزوین بود.
نبود او، برای خانواده بزرگ شمسآذر ضایعهای عمیق و تلخ است.
باشگاه شمسآذر ضمن ابراز همدردی با خانواده محترم ایشان، پوستر بازی این هفتهشان را به یاد این هوادار طراحی کرد.