به گزارش ایلنا، این هوادار شمس آذر که به عنوان یک همراه همیشگی با عنوان "عمو رسول" در تیم و بین هواداران مشهور بود، طی فصول گذشته، در سرد و گرم فوتبال، همواره کنار شمس‌آذر ایستاد و با حضور آرام و صمیمانه‌اش، بخشی از هویت و خاطرات سکوهای قزوین بود.

نبود او، برای خانواده بزرگ شمس‌آذر ضایعه‌ای عمیق و تلخ است.

باشگاه شمس‌آذر ضمن ابراز همدردی با خانواده محترم ایشان، پوستر بازی این هفته‌شان را به یاد این هوادار طراحی کرد.

