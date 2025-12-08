خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پوستر خاص شمس‌آذر برای هوادار محبوب (عکس)

پوستر خاص شمس‌آذر برای هوادار محبوب (عکس)
کد خبر : 1724738
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه شمس‌آذر قزوین پوستر این هفته خود را در سوگ هوادار فقید خود طراحی کرده است.

به گزارش ایلنا، این هوادار شمس آذر که به عنوان یک همراه همیشگی با عنوان "عمو رسول" در تیم و بین هواداران مشهور بود، طی فصول گذشته، در سرد و گرم فوتبال، همواره کنار شمس‌آذر ایستاد و با حضور آرام و صمیمانه‌اش، بخشی از هویت و خاطرات سکوهای قزوین  بود.

نبود او، برای خانواده بزرگ شمس‌آذر ضایعه‌ای عمیق و تلخ است.

باشگاه شمس‌آذر ضمن ابراز همدردی با خانواده محترم ایشان، پوستر بازی این هفته‌شان را به یاد این هوادار طراحی کرد.

 

پوستر خاص شمس‌آذر برای هوادار محبوب (عکس)

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری