خلیلی: پرسپولیس فراتر از نقل و انتقالات زمستانی فکر میکند
معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس و سرمربی سرخپوشان در ارتباط با سازماندهی نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس نشستهای مشترکی با یکدیگر داشتهاند.
به گزارش ایلنا، محسن خلیلی و اوسمار ویرا در روزهای گذشته گفتگوهایی را در قالب نشستهای کوتاه با یکدیگر داشتهاند. در این جلسات مسایل گوناگون مربوط به تیم و مسابقات، مورد بررسی و مشورت قرار میگیرد و نقل و انتقالات هم از جمله آنها است.
معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس در این ارتباط عنوان داشت: با توجه به فشار مسابقات در چند مرحله، جلسات کوتاه اما مفیدی داشتیم و کمک کرد با دیدگاههای یکدیگر و نظرات، آشنا شویم و پیشنهادها پختهتر شود. البته در حوزه نقل و انتقالات بحث ما فراتر از موضوع جذب بازیکن در نقل و انتقالات زمستانی بوده است. با توجه به زمان و مسابقات باقیمانده طبیعی است هنوز فهرستی ارایه نشده است. در این مورد در زمان مقرر، در هماهنگی با سرمربی اقدامات لازم انجام میشود.
وی ادامه داد: ما قصد داریم برای نقل و انتقالات حداقل در بخش انتخاب مهرهها، یک ساختار و سازمان تعریف شود که بتواند بر اساس نیازها رصد کاملی را انجام دهد. در این راستا یک دپارتمان آنالیز در زیر مجموعه معاونت ورزشی شکل گرفته است که پایش اطلاعات در سطوح مختلف از بازیکنان بینالمللی تا رقابتهای داخلی از فوتبال پایه تا لیگ یک و لیگ برتر را انجام خواهد داد و از نقطه نظرات آقای اوسمار هم استفاده خواهیم کرد.