اسکوچیچ: آماده کسب بهترین نتیجه در اصفهان هستیم

به گزارش ایلنا، دراگان اسکوچیچ در نشست خبری قبل از بازی با ذوب‌آهن اصفهان اظهار داشت: رضایت چندانی از بازی قبلی ندارم اما برای دیدار با ذوب‌آهن کاملاً آماده هستیم تا بهترین نتیجه ممکن را رقم بزنیم. فکر می‌کنیم می‌توانیم در اصفهان و در ورزشگاه خانگی ذوب‌آهن نتیجه خوبی کسب کنیم، گرچه با حریفی قابل احترام روبه‌رو هستیم و با احترام وارد زمین خواهیم شد.

وی درباره شرایط تیم، گفت: طی ماه گذشته مسائل حاشیه‌ای زیادی را پشت سر گذاشتیم. اما معتقدیم این تیم می‌تواند بهتر از این‌ها نتیجه بگیرد. برای هدف خودمان که رسیدن به جام قهرمانی است، می‌جنگیم.

سرمربی تراکتور در پایان به وضعیت بازیکنان اشاره کرد و گفت: ایگور پوستونسکی و صادق محرمی را به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم، اما سایر نفرات کاملاً آماده هستند. انگیزه زیادی برای حضور در بازی فردا داریم و انتظار داریم نمایش خوبی مقابل ذوب‌آهن داشته باشیم.

انتهای پیام/