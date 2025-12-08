انتقاد تند وین رونی: غرور صلاح کار دستش داده

به گزارش ایلنا، وین رونی در برنامه Wayne Rooney Show از شبکه BBC، واکنشی تند به مصاحبه اخیر محمد صلاح نشان داد و آن را کاملاً غیرقابل‌قبول خواند. او گفت این گفت‌وگو از اساس نباید انجام می‌شد و ادامه داد:«اشلوت باید اقتدارش را ثابت کند و به صلاح بفهماند که چنین حرف‌هایی خط قرمز است. اگر جای او بودم می‌گفتم: تو با تیم سفر نخواهی کرد؛ چون حرف‌هایی زدی که نمی‌توان نادیده‌شان گرفت. به جام ملت‌های آفریقا برو تا ذهنت آرام شود.»

چند روز پیش محمد صلاح در گفت‌وگو با گاردین از ناراحتی عمیق خود بابت نیمکت‌نشینی‌های اخیر پرده برداشت و گفت باورش نمی‌شود که برای سومین مسابقه متوالی ۹۰ دقیقه کامل روی نیمکت نشسته است. او افزود: «در تمام دوران حرفه‌ای‌ام چنین چیزی را تجربه نکرده بودم. ناامیدم؛ به‌خصوص بعد از تمام چیزهایی که طی این سال‌ها، مخصوصاً فصل گذشته، برای باشگاه گذاشتم.»

صلاح که نخواست نام فردی را ببرد، مدعی شد در باشگاه او را قربانی مشکلات کرده‌اند: «احساس می‌کنم می‌خواهند همه تقصیرها به گردن من بیفتد. این برداشت من است و برایم واضح شده.»

ستاره مصری که بهترین گلزن تاریخ لیورپول در لیگ برتر محسوب می‌شود، اشاره کرد دیدار هفته آینده برابر برایتون ــ آخرین بازی پیش از سفر او به جام ملت‌های آفریقا در مراکش ــ شاید آخرین حضورش در آنفیلد باشد. او تلویحاً احتمال جدایی در نقل‌وانتقالات زمستانی را رد نکرد.

صلاح ادامه داد: «بارها گفته بودم رابطه‌ خوبی با مربی دارم اما حالا انگار هیچ رابطه‌ای وجود ندارد. نمی‌دانم چرا این اتفاق افتاد، ولی حس می‌کنم برخی‌ها دیگر من را در این باشگاه نمی‌خواهند. با این حال، همیشه از لیورپول حمایت می‌کنم؛ پسرانم هم طرفدار تیم خواهند ماند.»

او درباره بازی با برایتون گفت: «به مادرم گفتم به ورزشگاه بیاید. نمی‌دانم بازی می‌کنم یا نه، اما می‌خواهم از این حضور لذت ببرم. شاید این آخرین بارم در آنفیلد باشد.»

وقتی پرسیدند آیا این می‌تواند آخرین بازی‌اش برای لیورپول باشد، پاسخ داد: «در فوتبال هیچ‌چیز قطعی نیست. فقط می‌دانم که این شرایط را نمی‌پذیرم؛ چون خیلی چیزها برای این باشگاه انجام داده‌ام.»

