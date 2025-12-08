دقیقی: مقابل پرسپولیس تیم منسجمی خواهیم بود
سعید دقیقی میگوید پیکان آماده بازی پرسپولیس است.
به گزارش ایلنا، سعید دقیقی در کنفرانس خبری پیش از دیدار پیکان و پرسپولیس، درباره شرایط تیمش، روند آمادهسازی، کیفیت بازی و مسائل تاکتیکی توضیح داد و تأکید کرد تیمش تلاش میکند در بازی فردا بهترین عملکرد خود را ارائه دهد.
او در ابتدا درباره تیم پرسپولیس گفت: «با یک تیم خیلی بزرگ و منسجم روبهرو هستیم که بازیکنان مطرح و با تجربهای دارد و هواداران زیادی پشت سرش هستند. طبیعی است که بازی فردا فوقالعاده سخت خواهد بود. تیمهای بالای جدول تلاش میکنند فاصلهها را کم کنند و به صدر نزدیک شوند، ما هم باید تمام توان خود را به کار بگیریم تا بتوانیم نتیجه خوبی بگیریم.»
دقیقی ادامه داد: «پرسپولیس بعد از تغییراتی که داشته و با حضور آقای اوسمار، که پیشتر کیفیت خودش را نشان داده، تلاش میکند بار دیگر به سطحی که هواداران انتظار دارند برسد. قطعاً هدف آنها نتیجهگیری از طریق تاکتیک و کیفیت بازی است، اما ما هم تیمی آماده و منسجم هستیم و خوشبختانه در چند بازی اخیر با تمرکز و مسئولیتپذیری بالا، عملکرد خوبی ارائه کردهایم.»
سرمربی پیکان درباره کیفیت زمین و میزبانی توضیح داد: «دوست ندارم وارد جزئیات میزبانی بشوم، چون بر اساس درخواست سازمان لیگ و همکاری با مسئولان تصمیماتی گرفته شده، اما باید بگویم ما با شرایط موجود سازگار شدیم. زمین دستگردی بدون تماشاگر و با محدودیتهایی همراه است، اما تمرکز ما روی ارائه بازی با کیفیت و ایجاد موقعیتهای گل است. همیشه کیفیت زمین و شرایط بازی روی تاکتیک و عملکرد بازیکنان تأثیر میگذارد و ما سعی میکنیم از هر فرصتی بهترین بهره را ببریم.»
او درباره روند بازیهای اخیر پیکان گفت: «در دو بازی قبلی که بردیم، عملکرد تیم بسیار خوب بود، حتی بازیهایی که نتیجه نگرفتیم کیفیت کار بازیکنان بالا بود و بدشانسی باعث شد نتیجه مطابق تلاششان نباشد. وقتی تیم برتر زمین بود، کیفیت بازی به خوبی دیده شد و تلاش داریم این روند را ادامه دهیم. همیشه هدف ما ارائه بازی با کیفیت، موقعیتسازی و تهاجمی بودن تیم است.»
دقیقی در مورد حسن نیت خودش و روند آمادهسازی افزود: «من به عنوان مربی قرارداد دوساله دارم و حتی پیشنهاد پنج ساله هم داشتم، اما انتخاب کردم در این شرایط با پیکان باشم و با تلاش بازیکنان و حمایت مجموعه، تیم را به شرایط بهتر برگردانیم. همیشه تمرکز ما روی کیفیت بازی و نتیجهگیری است و فردا هم همین هدف را دنبال میکنیم.»
او درباره مقایسه بازی با استقلال و پرسپولیس گفت: «خیلیها میگویند مقابل استقلال بهتر بازی میکنیم و مقابل پرسپولیس نه، اما بررسی همه بازیها نشان میدهد تیم ما کیفیت خوبی ارائه کرده است. چه در بازیهای برد و چه در بازیهایی که نتیجه نگرفتیم، فوتبال باکیفیتی ارائه شد و تحسین کارشناسان و مربیان حریف را به دنبال داشت.»
دقیقی در پایان درباره جام جهانی و قرعه تیم ملی اظهار داشت: «هیچ قرعهای آسان نیست. همه تیمها با تمام توان در تورنمنتها حاضر میشوند. باید بازیکنان آماده و بدون مصدومیت باشند و جوانان با کیفیت تجربه کسب کنند. فوتبال ابزار مهمی برای خوشحالی مردم است و همه تلاش ما این است که تیم ملی بهترین عملکرد را داشته باشد و مردم از آن لذت ببرند.»