پاسخ اوسمار به شایعه جنجالی جادوگری در دربی

به گزارش ایلنا، اوسمار ویه‌را در چهارمین تجربه حضور روی نیمکت پرسپولیس پس از بازگشت به این تیم در حالی راهی سالن روابط عمومی سازمان لیگ شد که خبرنگاران انتظار او را می‌کشیدند. اوسمار در این کنفرانس مطبوعاتی در مورد وضعیت تیمش و همچنین موارد مختلف از جمله برگزاری بازی بدون حضور تماشاگران صحبت کرد.

اظهارات اوسمار را بخوانید:

* صحبتهای اولیه؟

صبح یا ظهرتان بخیر، هرکسی ناهار خورده ظهورش بخیر و هرکسی نخورده صبحش بخیر! خیلی خوشحالم که به سازمان لیگ برگشتم و دلم برای همه شما تنگ شده بود. نزدیک آخر نیم فصل هستیم و خیلی مهم است که سه امتیازهای باقی مانده را بگیریم تا اوایل نیم فصل دوم را راحت‌تر آغاز کنیم و کارمان برای هدفمان که قهرمانی است، راحت‌تر شود.

* دیدار با پیکان؟

تقویم فشرده برای چند بازی آخر داریم و فردا هم یکی از بازیهای دشوار است. پیکان فشار می‌آورد و بازی فیزیکی می‌کند و از بدن خوب استفاده می‌کند. میدانم بازی پرفشاری خواهد بود و ما هم سعی می‌کنیم روی همه استراتژی‌ها کار کنیم.

* بازی بدون حضور تماشاگر؟

زمین بازی چون پیکان میزبان است، آنها انتخاب می‌کنند و دست ما نیست. اما جذابیت و قشنگی فوتبال به حضور تماشاگران است اما متاسفانه آنها نیستند. بودن آنها فوتبال را قشنگ می‌کند.

* در اقدامی جالب قبل از دربی، به سمت دو دروازه رفتید و جملاتی را گفتید. آیا فردا هم این کار را خواهید کرد؟

من به همه ادیان احترام میگذارم. من کاتولیک هستم و چیزی که شما گفتید هیچ ربطی به کاری که کردم ندارد. من از مرکز زمین تا هر دو دروازه را می‌روم تا ببینم زمین بازی به اندازه استاندارد فیفا است یا نه. شماره قدم‌هایم را می‌شمارم و چیزی که شما گفتید نیست.

* در دو بازی گذشته احتیاط کردید یا کمی در فاز دفاعی بودید و بازی تهاجمی پرسپولیس را ندیدیم. علتش چیست؟

مدل بازی ما عوض نشده و در بازی شمس‌آذر هم وقتی گل زدیم ۶-۷ بازیکن در محوطه حریمه بود. متاسفانه بازی استقلال نشد. تیمی که می‌خواهد ببرد باید رو به جلو بازی کند و بازی فردا هم استثنا نیست. بازی سختی است اما سعی می‌کنیم تهاجمی و رو به جلو باشیم. اما شما ببینید در لیگ ایران گل زدن سخت است و این هفته شش بازی مساوی داشتیم.

* به خاطر اندیشه دفاعی است یا زیر ساخت و…؟

در مورد تیمهای دیگر نمیتوانم نظر بدهم اما ما سعی می‌کنیم گل بزنیم و تعداد را بیشتر کنیم و اختلاف بیشتر شود. دوست ندارم طوری باشد که آخر بازی امتیاز را به خاطر چیزهای الکی از دست بدهیم. تیمهای ایران از نظر دفاعی عالی و قوی هستند اما از نظر من برای اینکه فوتبال بهتر شود، باید رو به جلو بازی کنیم. البته شاید فوتبال دفاعی فرهنگ فوتبال ایران است.

* دوره قبل به وینگرها و مدافعان کناری اهمیت می‌دادید. الان اوضاع چطور است؟

به نظر من هم وینگرها و مدافعان کناری پست مهم در حمله و دفاع هستند. چون بعضی مواقع لازم است دفاع جایش را با وینگر عوض کند و در حمله کمک کند. در دفاع هم نقش مدافعان کناری مهم است و بعضی بازیکنان میخواهند سانتر کنند یا از کناره وارد محوطه جریمه ما شوند.

* در مورد قرعه‌کشی جام جهانی سوال دارم، گروه برزیل و ایران را چطور ارزیابی میکنید؟

من قرعه‌کشی را نگاه میکردم و حواسم نبود ۴۸ تیم هست. بعد دیدم قرعه‌کشی و گروه‌ها چقدر راحت است. صعود برای همه تیم‌ها راحت است. به نظرم هم برای ایران و هم برزیل صعود ساده است، چون تیمهای سوم هم می‌توانند صعود کنند.

