اسامی داوران هفته سیزدهم اعلام شد
اسامی داوران هفته سیزدهم لیگ برتر در فصل جاری مشخص شدند.
به گزارش ایلنا، اسامی داوران هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از سوی رسمی فدراسیون فوتبال، مشخص شد. در این هفته بازیهای مهمی طی دو روز سهشنبه و چهارشنبه برگزار میشود و تیمهای مدعی در پی تثبیت جایگاه خود پیش از پایان نیم فصل اول هستند و قعرنشینان لیگ نیز تلاش میکنند سرنوشتشان را تغییر بدهند.
با انتخاب کمیته داوران امیر عرب براقی به عنوان داور بازی پیکان و پرسپولیس انتخاب شده است. حسن اکرمی نیز قاضی اول دیدار حساس ذوب آهن و تراکتور در روز اول هفته سیزدهم است.
بیژن حیدری قضاوت بازی سپاهان، صدرنشین لیگ با آلومینیوم اراک را سوت خواهد زد و کوپال ناظمی نیز بازی حساس استقلال برابر ملوان را قضاوت میکند. نکته جالب اینکه وحید کاظمی، داور دربی هفته گذشته، این هفته در اتاق ویایآر دیدار شمس آذر و گلگهر خواهد نشست. تمام بازیهای هفته سیزدهم از سیستم کمک داور ویدیویی بهرهمند خواهند بود.
مشخص شد که به شرح زیر است؛
سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴
*شمس آذر قزوین-گل گهر سیرجان
داور: سعاد وفاپیشه کمکها: یعقوب سخندان، امین زاهدی و مهدی جبرئیلی ناظر: محمدرضا فلاح داور VAR: وحید کاظمی کمک: حامد سیری
*ذوب آهن اصفهان-تراکتور تبریز
داور: حسن اکرمی کمکها: علی رعیت، محمدصالح عرب آبادی و احسان اکبری ناظر: علیرضا کهوری داور VAR: میثم حیدری کمک: بهمن عبداللهی
*پیکان-پرسپولیس
داور: امیر عرب براقی کمکها: امیرمحمد داودزاده، حمید نادری و محمدعلی صلاحی ناظر: رحیم رحیمی مقدم داور VAR: مرتضی منصوریان کمک: سیدحسین حسینی
*استقلال خوزستان-خیبر خرم آباد
داور: میثم عباسپور کمکها: دانیال باشنده، محسن بابایی و مصطفی بینش ناظر: مسعود مرادی داور VAR: مهناز ذکایی کمک: مهرداد خسروی
چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
*فجر سپاسی شیراز-چادرملوی اردکان
داور: حسین زمانی کمکها: احمد سلطانی، رضا حیدری و رضا مرادی ناظر: سیداحمد صالحی داور VAR: احمد محمدی کمک: علی احمدی
*آلومینیوم اراک-سپاهان
داور: بیژن حیدری کمکها: علیرضا مرادی، مرتضی سلمان نژاد و شبیر بهروزی ناظر: شاهین حاج بابایی داور VAR: میثم حیدری کمک: ناصر جنگی
*مس رفسنجان-فولاد خوزستان
داور: امیر ایار کمکها: فرهاد مروجی، رضا احمدی و مسعود حقیقی ناظر: قاسم واحدی داور VAR: علی سام کمک: بهاره سیفی
*استقلال-ملوان بندر انزلی
داور: کوپال ناظمی کمکها: محمدعلی پورمتقی، محمد عطایی و کیوان علی محمدی ناظر: حسین نجاتی داور VAR: وحید زمانی کمک: غلامرضا ادیبی