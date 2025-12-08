خبرگزاری کار ایران
اسامی داوران هفته سیزدهم اعلام شد

اسامی داوران هفته سیزدهم لیگ برتر در فصل جاری مشخص شدند.

به گزارش ایلنا،  اسامی داوران هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از سوی رسمی فدراسیون فوتبال، مشخص شد. در این هفته بازی‌های مهمی طی دو روز سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار می‌شود و تیم‌های مدعی در پی تثبیت  جایگاه خود پیش از پایان نیم فصل اول هستند و قعرنشینان لیگ نیز تلاش می‌کنند سرنوشت‌شان را تغییر بدهند.

با انتخاب کمیته داوران امیر عرب براقی به عنوان داور بازی پیکان و پرسپولیس انتخاب شده است. حسن اکرمی نیز قاضی اول دیدار حساس ذوب آهن و تراکتور در روز اول هفته سیزدهم است.

بیژن حیدری قضاوت بازی سپاهان، صدرنشین لیگ با آلومینیوم اراک را سوت خواهد زد و کوپال ناظمی نیز بازی حساس استقلال برابر ملوان را قضاوت می‌کند. نکته جالب اینکه وحید کاظمی، داور دربی هفته گذشته، این هفته در اتاق وی‌ای‌آر دیدار  شمس آذر و گل‌گهر خواهد نشست. تمام بازی‌های هفته سیزدهم از سیستم کمک داور ویدیویی بهره‌مند خواهند بود.

مشخص شد که به شرح زیر است؛

سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴

*شمس آذر قزوین-گل گهر سیرجان

داور: سعاد وفاپیشه کمک‌ها: یعقوب سخندان، امین زاهدی و مهدی جبرئیلی ناظر: محمدرضا فلاح داور VAR: وحید کاظمی کمک: حامد سیری

*ذوب آهن اصفهان-تراکتور تبریز

داور: حسن اکرمی کمک‌ها: علی رعیت، محمدصالح عرب آبادی و احسان اکبری ناظر: علیرضا کهوری داور VAR: میثم حیدری کمک: بهمن عبداللهی

*پیکان-پرسپولیس

داور: امیر عرب براقی کمک‌ها: امیرمحمد داودزاده، حمید نادری و محمدعلی صلاحی ناظر: رحیم رحیمی مقدم داور VAR: مرتضی منصوریان کمک: سیدحسین حسینی

*استقلال خوزستان-خیبر خرم آباد

داور: میثم عباسپور کمک‌ها: دانیال باشنده، محسن بابایی و مصطفی بینش ناظر: مسعود مرادی داور VAR: مهناز ذکایی کمک: مهرداد خسروی

چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴

*فجر سپاسی شیراز-چادرملوی اردکان

داور: حسین زمانی کمک‌ها: احمد سلطانی، رضا حیدری و رضا مرادی ناظر: سیداحمد صالحی داور VAR: احمد محمدی کمک: علی احمدی

*آلومینیوم اراک-سپاهان

داور: بیژن حیدری کمک‌ها: علیرضا مرادی، مرتضی سلمان نژاد و شبیر بهروزی ناظر: شاهین حاج بابایی داور VAR: میثم حیدری کمک: ناصر جنگی

*مس رفسنجان-فولاد خوزستان

داور: امیر ایار کمک‌ها: فرهاد مروجی، رضا احمدی و مسعود حقیقی ناظر: قاسم واحدی داور VAR: علی سام کمک: بهاره سیفی

*استقلال-ملوان بندر انزلی

داور: کوپال ناظمی کمک‌ها: محمدعلی پورمتقی، محمد عطایی و کیوان علی محمدی ناظر: حسین نجاتی داور VAR: وحید زمانی کمک: غلامرضا ادیبی

