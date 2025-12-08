جهش ۳۰۰ درصدی قیمت بلیت بازیهای پرتغال و آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶
اعلام برنامه مسابقات و مشخص شدن گروهها در جام جهانی ۲۰۲۶ موجب شد قیمت بلیتهای بازفروش برای بازیهای پرتغال و آرژانتین جهشی کمسابقه را تجربه کند.
به گزارش ایلنا به نقل از اتلتیک، براساس دادههای منتشرشده، بلیت برخی مسابقات در عرض چند ساعت تا حدود ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته و رکوردهای تازهای در بازار غیررسمی ثبت کرده است. بر اساس گزارش ticketdata، قیمت بلیت مسابقاتی که تیمهای پرتغال و آرژانتین در آن حضور دارند، پس از مراسم قرعهکشی روز جمعه و انتشار برنامه بازیها در روز شنبه، بهطور میانگین نزدیک به سه برابر شد.
پیش از مشخص شدن دیدارها، ارزانترین بلیت بازی ۲۷ ژوئن در استادیوم «هارد راک» میامی کمتر از ۴۰۰ دلار قیمت داشت اما تنها چند دقیقه پس از اعلام اینکه پرتغال در این دیدار به مصاف کلمبیا میرود، قیمتها به بیش از ۲ هزار دلار رسید و سپس تا مرز ۳ هزار دلار بالا رفت. این بلیت اکنون چهارمین مسابقه گرانقیمت جام پس از فینال و نیمهنهاییها، در بازار بازفروش به شمار میرود.
افزایش شدید قیمتها برای بازیهای آرژانتین و برزیل
دومین جهش بزرگ قیمت مربوط به دیدار برزیل و اسکاتلند در همان ورزشگاه بود. همچنین هر سه مسابقه آرژانتین در مرحله گروهی -مقابل الجزایر در کانزاسسیتی، برابر اتریش و سپس اردن در آرلینگتون- جزو پرشهای قیمتی قابل توجه قرار گرفتند.
بر اساس این دادهها، قیمت بلیت حدود ۷۸ مسابقه از ۹۱ بازی برگزارشده در آمریکا و کانادا افزایش داشته است. اطلاعات مربوط به ۱۳ مسابقه مکزیک ثبت نشده، زیرا قوانین این کشور بازفروش بلیت را محدود میکند.
فهرست بیشترین افزایش قیمت در چهار روز اخیر نشان میدهد:
* کلمبیا - پرتغال در میامی: ۲۱۸۹ دلار (افزایش ۵۱۴ درصدی)
* اسکاتلند - برزیل در میامی: ۱۴۷۴ دلار (افزایش ۳۳۸ درصدی)
* آرژانتین - الجزایر در کانزاسسیتی: ۹۶۸ دلار (افزایش ۳۰۷ درصدی)
* آرژانتین - اتریش در آرلینگتون: ۱۳۲۷ دلار (افزایش ۲۵۲ درصدی)
* پرتغال - پلیآف بینقارهای ۱ در هیوستون: ۱۰۰۳ دلار (افزایش ۲۴۱ درصدی)
* اردن - آرژانتین در آرلینگتون: ۱۱۵۸ دلار (افزایش ۲۲۷ درصدی)
* برزیل - هائیتی در فیلادلفیا: ۱۰۵۸ دلار (افزایش ۲۱۰ درصدی)
* اکوادور - آلمان در نیوجرسی: ۱۰۶۴ دلار (افزایش ۱۹۶ درصدی)
* پرتغال - ازبکستان در هیوستون: ۷۸۱ دلار (افزایش ۱۸۸ درصدی)
* انگلیس - کرواسی در آرلینگتون: ۹۹۷ دلار (افزایش ۱۸۷ درصدی)
نقش رونالدو و مسی در انفجار تقاضا
بیتردید حضور کریستیانو رونالدو و لیونل مسی که احتمالاً برای ششمین و آخرین بار در جام جهانی شرکت میکنند، یکی از عوامل اصلی این جهش قیمتی است. هر دو فوقستاره محبوبترین فوتبالیستهای حاضر در بازار آمریکا هستند و مسابقات آنها بیشترین تقاضا را ایجاد کرده است.
اما افزایش قیمت محدود به این دو تیم نبود؛ بازیهای اسکاتلند نیز به دلیل حضورشان در نخستین جام جهانی از سال ۱۹۹۸ باعث رشد چشمگیر قیمتها شد.
کاهش قیمتها برای برخی مسابقات کممتقاضی
در مقابل، قیمت بلیت حدود ۱۲ مسابقه پایینتر آمد. کمتقاضاترین دیدارها بهشرح زیر است:
* ازبکستان - برنده پلیآف بینقارهای ۱ در آتلانتا: ۱۹۷ دلار (کاهش ۴۲٪)
* کیپورد - عربستان در هیوستون: ۲۰۳ دلار (کاهش ۳۷٪)
* الجزایر - اتریش در کانزاسسیتی: ۲۱۷ دلار (کاهش ۲۷٪)
* کوراسائو - ساحل عاج در فیلادلفیا: ۲۵۵ دلار (کاهش ۲۰٪)
* آفریقای جنوبی - پلیآف اروپایی D در آتلانتا: ۲۶۱ دلار (کاهش ۹٪)
مرحله جدید فروش بلیتها در راه است
این قیمتها مربوط به بازار دستدوم است و توسط فروشندگانی تعیین میشود که قبلاً بلیتها را خریداری کردهاند.
فیفا اما از ۱۱ دسامبر مرحله سوم قرعهکشی فروش بلیت را آغاز میکند. در این مرحله، قیمتها مطابق «سیستم قیمتگذاری پویا» بر اساس میزان تقاضا تغییر خواهد کرد.
در دوره فروش ماه نوامبر، فیفا با مشاهده افزایش تقاضا، دوباره قیمتها را بالا برد. قیمتهای جدید که همچنان پایینتر از بازار بازفروش هستند اما در مقایسه با همه ادوار گذشته جام جهانی بسیار گرانترند تا روز پنجشنبه اعلام میشوند.
پس از آن، هواداران میتوانند برای خرید بلیت در بازه ۱۱ دسامبر تا ۱۳ ژانویه ثبتنام کنند و فیفا در ماه فوریه به صورت تصادفی بخشی از درخواستها را تأیید و هزینه را از متقاضیان کسر خواهد کرد.