درگذشت مالک پیشین لیورپول در سن ۷۹ سالگی

به گزارش ایلنا، این تاجر آمریکایی که از سال ‌‌۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ همراه با جرج گیلِت مالکیت لیورپول را برعهده داشت، در خانه‌اش در دالاسِ تگزاس و ‌در کنار اعضای خانواده چشم از جهان فرو بست‎.‎

در بیانیه فرزندان هیکس آمده است:«با وجود همه موفقیت‌های او در زندگی، ارزشمندترین عنوان برای تام هیکس، “پدر” بود. او با وجود تمام فراز و نشیب‌هایی که در طول عمر تجربه کرد، همیشه در سخاوت و محبت نسبت به خانواده استوار ماند. او همچنان نیروی هدایتگر خانواده ماست و افتخار می‌کنیم میراثش را ادامه دهیم. با اینکه از این فقدان اندوهگین هستیم، عمیقاً قدردان سال‌هایی هستیم که فرزند او بودیم.»

هیکس و گیلِت پس از مشکلات مالی، باشگاه لیورپول را به گروه فنوی اسپورتس فروختند؛ دوره‌ای که میان هواداران باشگاه محبوبیتی نداشتند، چراکه بدهی‌هایی حدود ۲۳۷ میلیون پوند برجای گذاشتند و هیچ‌یک از وعده‌هایشان درباره بازسازی آنفیلد یا ساخت ورزشگاه جدید عملی نشد.

باشگاه لیورپول در بیانیه‌ای اعلام کرد در این دوران دشوار «مراتب تسلیت خود را به خانواده هیکس و دوستان او» ابراز می‌کند.

هیکس علاوه بر فوتبال، مالکیت تیم هاکی روی یخ دالاس استارز (۱۹۹۵ تا ۲۰۱۱) و تیم بیسبال تگزاس رنجرز (۱۹۹۸ تا ۲۰۱۰) را نیز بر عهده داشت.

در دوران مالکیت او، دالاس استارز سه قهرمانی پیاپی در مرکز کنفرانس (۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸) و استنلی کاپ ۱۹۹۹ را کسب کرد.

تگزاس رنجرز نیز سه عنوان قهرمانی منطقه‌ای در لیگ آمریکا را به دست آورد و در سری جهانی ۲۰۱۰ نایب‌قهرمان شد.

انتهای پیام/