تصمیم قاطع لیورپول درباره محمد صلاح پس از اعتراض جنجالی

فابریتزیو رومانو، خبرنگار سرشناس نقل‌وانتقالات، اعلام کرد باشگاه لیورپول پس از جنجال رسانه‌ای محمد صلاح در روز شنبه، در حال بررسی وضعیت اوست و احتمال دارد ستاره مصری از فهرست دیدار مقابل اینترمیلان در لیگ قهرمانان کنار گذاشته شود.

به گزارش ایلنا به نقل از  رومانو، محمد صلاح ممکن است در فهرست لیورپول برای دیدار حساس برابر اینترمیلان قرار نگیرد. این  تصمیم پس از اعتراض شدید و علنی او نسبت به شرایطش در تیم مطرح شده است.

صلاح پس از تساوی ۳-۳ لیورپول برابر لیدزیونایتد، در گفت‌وگویی جنجالی باشگاه را متهم کرد که «او را زیر سؤال برده و قربانی کرده است.» این سومین مسابقه پیاپی لیگ برتر بود که ستاره مصری روی نیمکت نشست و تصمیم آرنه اشلوت، سرمربی لیورپول، خشم او را برانگیخت.

او همچنین مدعی شد رابطه‌اش با اشلوت «شکسته» شده و ادامه همکاری میان آن‌ها در وضعیت نامشخصی قرار دارد. این اظهارات، طبق گزارش رومانو، مسئولان باشگاه را «شوکه» کرده و باعث شده جلسات اضطراری برای بررسی وضعیت ستاره ۳۲ ساله قبل از دیدار سه‌شنبه شب برابر اینتر برگزار شود.

گفته می‌شود مقامات لیورپول در حال ارزیابی پیامدهای این اتفاق و تصمیم‌گیری درباره حضور یا عدم حضور صلاح در فهرست تیم هستند.

با توجه به حساسیت دیدارهای اروپایی، کنار گذاشتن یکی از مهم‌ترین بازیکنان لیورپول تصمیمی بزرگ خواهد بود اما تنش اخیر ممکن است باشگاه را به این نتیجه برساند که آرام‌سازی فضا در اولویت است. 

هنوز هیچ تصمیم رسمی اعلام نشده، اما به گفته رومانو همه گزینه‌ها روی میز است و آینده کوتاه‌مدت صلاح در تیم تحت تأثیر این بحران قرار دارد.

